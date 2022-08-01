裴洛西將訪台！趙立堅嗆「拭目以待」秒衝微博熱搜榜第2
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（1）日率國會議員訪問團展開亞洲行，據傳將在明天晚上抵達台灣，並規劃在3日上午與我國黨政高層會面。而中國外交部發言人趙立堅，對於裴洛西訪台一事回應將採取有力的反制措施，更揚言「如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧」。而「拭目以待」一詞也立即火速衝上微博熱搜榜第2，而強調將「聽令而戰，埋葬一切來犯之敵」的解放軍東部戰區，也衝上微博熱搜榜第4。
趙立堅表示，裴洛西是美國政府第3號人物，她的身份決定了她若訪台必然高度敏感，「如果裴洛西訪台，中國必將採取堅定應對和有力的反制措施捍衛自身的主權和領土完整，至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧」。
實際前往微博熱搜榜，可以看見第一名是中國女孩「周周」於西非失聯的新聞，而中國大使館回應周周失聯的新聞也排在熱搜榜第5。扣掉周周的相關新聞後，裴洛西訪台可說是全面霸榜，「拭目以待」衝上熱搜第2，東部戰區排在第4，「埋葬一切來犯之敵」也在熱搜第8，裴洛西則在熱搜第6，美媒稱裴洛西將來台排在第7，一系列相關新聞受到中國網友高度關注。
尤其對於所謂「拭目以待」，到底會發生什麼，中國網友也是議論紛紛，有人直呼準備「見證歷史」，還有中國網友翻牆到台灣的批踢踢討論區觀察台灣網友反應，留下個人評價「灣灣人民情緒穩定」。（編輯：倪浩軒）