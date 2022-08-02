巷仔內／裴洛西訪台　美中互不認輸的政治角力

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但時隔25年時空環境背景不同，裴洛西訪台更具意義。就美國而言，川普時期採取強硬態度，不惜發動經貿大戰因應中國崛起，拜登政府上台後美中關係大方向並無巨大改變，民主與共和兩黨都將中國視為美國維繫全球利益的主要威脅，中國威脅論持續存在美國政壇與學界。
尤其拜登上台後遭遇阿富汗淪陷、俄羅斯入侵烏克蘭，面對極權體制的威脅，美國必須以行動聲援民主國家。台灣雖然跟美國沒邦交、無軍事同盟關係，但是台灣位於西太平洋第一島鏈重要位置，更是全球半導體主要供應鏈，儘管美國行政部門警告裴洛西訪台有可能激怒中國，但是美方還是期盼透過政壇第三重要人物訪台，傳遞聲援台灣民主的訊息。
對北京而言，裴洛西選在8月訪台不是個好時機。原本裴洛西要在4月訪台，但是卻因為確診新冠肺炎而延後亞洲行。8月1日是中國人民解放軍建軍95周年，中國領導高層也將在8月聚集在北戴河舉行會議，閉門討論敲定政治局人選，下半年更將舉行二十大。在二十大前夕，中國因為清零政策造成經濟成長與人民不滿，對外面面臨美中競爭加劇，在習近平2018年修憲取消任期限制後，會更加大膽處理執政路途上遭遇的障礙。
雖然中國軍事實力較1997年時強大許多，但北京政府不至於下令擊落裴洛西搭乘的專機，以阻止裴洛西來台，因為這無疑是跟美國宣戰。較可能作為是參考1996年台海飛彈危機，在台灣對岸或南海區域實施軍演、擴大軍機擾台頻率與架數，對國內高漲的民族主義能夠有所交代，並在下次拜習通話或高峰會見面時，要求美國重申「一中原則」立場。
對執政的民進黨政府而言，近期陷入桃園市長參選人林智堅論文風波、新竹棒球場「天堂路」爭議，再延燒下去對年底選情勢必造成不利影響，過往綠營經常操作「抗中保台」轉移選戰焦點，但在裴洛西訪台上國安高層刻意低調處理，以免過度刺激中國，導致台海緊張局勢升溫。