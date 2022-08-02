NOW早報／裴洛西訪台！中國軍方、外交部秒回：拭目以待

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八月初是中共建軍紀念日與北戴河會的敏感時機，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會重申立場，表示中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西眾議長赴台的嚴重關切和嚴正立場，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管」，強調裴洛西如若真的赴台將導致嚴重後果。
趙立堅指出，中國必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整，而美國應該要做的事恪守「一個中國原則」與「三個中美聯合公報規定」，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，同樣不得安排裴洛西訪台，並稱若裴洛西真的訪台，必將採取堅決應對和有力的反制措施捍衛自身的主權和領土完整，「至於是什麼措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」
至於台灣時間晚上6點30分左右，美國有線電視新聞網引述台美高階官員消息指出，裴洛西確定會在亞洲行期間留宿台灣一晚，儘管暫時不是公開行程，但仍觸動中共敏感神經，解放軍東部戰區旋即在微博上發文表示，「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！」，並發表一系列解放軍軍演影片，似是藉中共建軍紀念日做出武力展演回應。
今日天氣／各地有雨！降雨範圍再擴大 金、澎紫外線過量
根據中央氣象局預報，今天仍受低壓帶影響，且水氣再增多，各地都有短暫陣雨或雷雨的機會，與昨天相比降雨空檔減少、範圍擴大，尤其中南部、東南部地區及各山區降雨明顯，北部及宜、花平地降雨雖較短暫，但雨勢也較大，外出需多加留意天氣變化，建議攜帶雨具備用。
而溫度方面，各地因雲量增多且下雨，高溫普遍下降為30、31度左右，與前幾天相比明顯下降，而夜晚清晨低溫為26、27度。
抄連勝文？蔣萬安搭捷運踢球 顏若芳：別讓權貴復出得逞
國民黨台北市長參選人蔣萬安近來持續進行競選行程，更以割稻、玩球、坐捷運爭取曝光，由於2014年同黨的連勝文參選台北市長時也做過一樣的事情，引發討論。民進黨台北市議員參選人顏若芳表示，時至今日，卻未見國民黨推出任何符合台灣主流價值的候選人或政見，反而一直走回封建老路。連行銷套路相似度高達百分之百，蔣萬安就是比較瘦的連勝文。
顏若芳表示，國民黨每逢敗選就會高喊檢討、改革，但時至今日，卻未見國民黨推出任何符合台灣主流價值的候選人或政見，反而一直走回封建老路。連行銷套路相似度高達百分之百，蔣萬安就是比較瘦的連勝文。
顏若芳說，從2014年的連勝文，到2022年的蔣萬安，大家看得出來，國民黨仍是以血統純正、菁英主義為先的封建政黨，這次的台北市長選舉對國民黨來說就是「權貴的復出戰」。
顏若芳表示，蔣萬安就是第二個連勝文，除了年紀相仿、都是權貴世家、都留學美國外，在選戰的部分，2個人的對中共立場也都是模糊不定，而且同樣有會特別去搭捷運、打球賺曝光的選戰習慣。國民黨屢戰屢敗，屢敗屢檢討，而且越檢討就越愛走回頭路，蔣萬安就是一個例證。
顏若芳說，現在蔣萬安對爭議議題能閃則閃、對中共立場搖擺不定、競選團隊又紅又歧視，頻頻被黨內勢力掣肘卻悶不作聲，完全是沒有中心思想、毫無獨立思考能力，只會乖乖聽話的「國民黨好寶寶」。
顏若芳說，在2022年，大家一起再一次，用一票一票唾棄毫無主見的皇親國戚蔣萬安，否決雙標親中的柯家軍，全力支持民進黨陳時中，讓台北的市政藍圖可以更好、更快、更有感。
出席楊祐寧婚禮！柯佳嬿合照「被亂入」坤達入鏡成路人
藝人坤達、柯佳嬿愛情長跑多年，在2017年年底登記結婚，隔年舉行婚禮，雖然升格為夫妻多年，但鮮少看見兩人同框。直到上月31日參加楊祐寧婚禮，小倆口才難得合體，也意外掀起外界熱議。
上月31日楊祐寧與妻子Melinda於東方文華補辦婚宴，現場席開45桌，宴客名單可堪比頒獎典禮，展現極佳好人緣，包括陳柏霖、桂綸鎂、張孝全、張震、陳意涵、余文樂、柯佳嬿、坤達夫妻等人都到現場。
其中，柯佳嬿當時與歌手9m88合影時，老公坤達也戴著眼鏡出現在身後，只見柯佳嬿與9m88用手托著臉頰，兩人一同擺出俏皮的表情，不過後面卻意外捕捉到坤達，畫面十分有趣，也讓柯佳嬿笑虧「跟9m88合照被亂入」，文中還不忘替老公打歌，背景音樂附上坤達與9m88合作的歌曲《腦內派對》。
兩人升格夫妻近5年時間，但鮮少在大家面前合體露面，這次「另類合體」也意外掀起外界熱議。柯佳嬿與坤達也透過各自的社群平台曬出婚禮現場，柯佳嬿更感性寫下祝福：「太美好了，恭喜楊先生楊太太。」
裴洛西今晚10時抵台住君悅 3日早上會政府高層後離台
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（1）日展開亞洲行，是否來台受到國內外各界關注。據透露，裴洛西預計今日晚間10點多飛抵台北松山機場，晚間將入住信義區君悅酒店。
另外，據瞭解，訪團規劃3日上午將與我國黨政高層會面，並於當日大約10點左右搭機離台。
保時捷當貨車！「做工的人」故事超勵志 美女主播感慨深
俗話說「三百六十五行，行行出狀元」，各行各業都有辛苦和值得敬佩的地方，而美女主播劉芯彤前陣子在臉書分享「做工的人」將保時捷當貨車的照片，在網路上引起廣大迴響。昨（1）日劉芯彤曝光後續，分享這位師傅的背後故事，不禁感慨表示「強調沒有哪份工作特別高尚，也沒有哪份工作可以被輕視」。
劉芯彤上月20日在臉書分享一則故事，表示前陣子社區正在重新改污水管，但她發現一輛白色保時捷，車上下來兩位年輕人，打開後車廂搬了許多工具出來，讓劉芯彤驚呼「這輛可是保時捷的休旅車，被當成載貨的貨車。是誰說，要有錢就是要好好唸書的？有一技之長才是現在成功的最佳關鍵呀。」更大讚兩位年輕人工作相當認真。
昨（1）日劉芯彤於臉書曝光後續，表示那名師傅叫做緯緯，今年32歲了，照片中的保時捷確實是他買的新車，且平常真的拿來當貨車使用。至於有網友提到「說不定油漆師傅家裡很有錢」，緯緯解釋自己並非有錢人家的孩子，年輕時的他不愛讀書，甚至曾踏錯路，讓爸媽十分苦惱擔心。
直到某天他頓悟人生不該如此，退伍後想找工作卻碰壁，後來轉念決定找到一技之長，開始學習油漆技能，緯緯說「要學一技之長不難，難的是要忍受許多事，像是老師傅的刁難、技術的瓶頸等，克服這些後，還要有超強的毅力堅持下去。」
而他當學徒一天工資800元，若是有經驗的油漆師傅，一天工資則約2800元，雖然比一般上班族好很多，但沒有年輕人肯學，除了工作太苦等原因外，緯緯坦言「社會上對於他這樣做工的人，還是有歧視，認為他們就是社會底層的人。他受這些眼光也忍受了很多年，當初他也是被親戚朋友們笑很久，被看不起」。
最後緯緯靠著不放棄的毅力成功，也老實地說「開保時捷是他的夢想！」所以想用一台好車肯定自身努力，也希望能靠這輛車翻轉世俗對他的眼光。
劉芯彤聽完對方的故事後，也有了很深的感慨，不禁感嘆說道「我們常常教育下一代，人沒有貴賤之分，但真正能做到用平等眼光看待的人又有多少？」且強調沒有哪份工作特別高尚，也沒有能被輕視，「因為少了哪個環節，這個世界將無法運行。而且，只要在自己專精的領域當中，持續不斷努力，總有一天終將獲得美好的果實，緯緯如此，我相信只要有信念的人願意堅持做，每個人都能如此」。
貼文一出，也引發眾多網友大讚，「太勵志了」、「買進夢想肯定自己的努力，也是驅動自己持續向上的力量，很棒！」、「真的，行行出狀元」、「學個技術也是很好的人生選擇、一技之長在身上不怕沒飯吃、也不輸給高學歷的，加油」。（編輯：郭佩蓉）