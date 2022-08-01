TTICC《移動‧記憶》藝術特展 原民藝術家探索族群文化

由知名獨立策展人彼勇‧依斯瑪哈單策展的《移動‧記憶》藝術聯展，今日在臺東縣原住民族文化創意產業園區聚落TTICC登場，主題是從三位藝術家的身體經驗和感知，探討移居異地議題，透過藝術作品展出論述自己身體感知的經驗，喚起對於自身族群之文化記憶。





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今日揭幕的《移動‧記憶》特展，展出三位原住民女性藝術家系列作品，包含卑南族米類．瑪法琉的《圖騰設計繪畫系列》，結合類民族誌博物館的展示模式，探索三種移居異地（日本、臺北、臺東）的身體經驗。魯凱族峨冷．魯魯安的五組燈箱作品《回家的路》，營造山脊崎嶇的空間視覺感。太魯閣族尤莉．撒撒克《順著河流走》大型編織裝置，述說女性的身體是人類進入世界的第一個居所，她們的自體能量是強大而溫柔的。





▲TTICC《移動‧記憶》藝術特展今日登場，除了展出藝術作品，同場舉辦座談會探討「移居異地」議題。（圖／主辦單位提供）

現場同時以座談會方式，由策展人彼勇‧依斯瑪哈單、米類．瑪法琉、峨冷．魯魯安及尤莉．撒撒克等，與新銳工作室、在地創作者等，共同探討「移居異地」對於現實環境及空間不適應於自己逐漸關注內在的、記憶的空間與地方。另「家屋的記憶」則是透過自身與耆老間零碎、間斷的話語，敘述其童年家屋及關於家屋的事件，以口述記憶作為切入點，自己從敘述中捕捉耆老對於其家屋的記憶、身體感及情感，並嘗試勾起自己對於家屋的記憶。





這場TTICC藝術特展將展覽至8月31日落幕，正是臺東這塊土地對於原住民文化和藝術之間的內在和外在的多重樣貌呈現，不論原住民族人身處何處，皆能將自身族群文化記憶於腦海中，邀請你我一同前往找出自身移動中的記憶。





活動詳細資訊：TTICC官方臉書：https://www.facebook.com/TTICC2017





TTICC官方網站：https://tticc.taitung.gov.tw









