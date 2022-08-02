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柯震東為情人節獻祝福！比愛心祝影迷「早生貴子」

▲柯震東（左）和粉絲一起比起花式愛心動作。（圖／三立電視提供）
▲柯震東（左）和粉絲一起比起花式愛心動作。（圖／三立電視提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-02 07:00:00

由徐若瑄、柯震東主演的愛情電影《初戀慢半拍》，8月26日全台上映，為這個炎熱夏天帶來一段清涼消暑的酸甜愛戀！電影宣傳期間適逢七夕情人節，導演陳駿霖、柯震東、于子育、范少勳擔任年度盛事2022大稻埕情人節活動彩蛋嘉賓相當應景，藝人和粉絲挑戰默契大考驗時，大方比起各種花式愛心動作，柯震東搞笑祝福：「有情人早生貴子！」笑翻現場所有人。

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▲范少勳、于子育、柯震東。（圖／三立電視台提供）　
▲范少勳（左起）、于子育、柯震東擔任大稻埕情人節活動代言人。（圖／三立電視台提供）　
▲徐若瑄、柯震東主演的《初戀慢半拍》七夕期間，寵粉花招百出。
▲徐若瑄、柯震東主演的《初戀慢半拍》於七夕期間上映，寵粉花招百出。
而這次徐若瑄與柯震東不只銀幕配對，也特別為粉絲拍攝男友、女友視角影片，貼心化身「雲端情人」向粉絲噓寒問暖道早安，女神徐若瑄對鏡頭重演初戀情境：「我的體重好像變重了，因為我心裡又多了一個你！」同時為辛苦上班上課的廣大粉絲們加油。

柯震東則是跳脫片中內向男孩形象，展現國民男友魅力，喊話要為女友親手做早餐，在動不動體感溫度飆破40度的炎熱天氣下，溫馨提醒情人們務必照顧身體健康：「我是真的很捨不得你曬到，多喝水，小心中暑！」言談間飄滿粉紅泡泡，讓粉絲直呼甜度破表。

▲徐若瑄發現姐姐談戀愛時更重視真心相待。（圖╱甲上娛樂提供））
▲徐若瑄發現姐姐談戀愛時更重視真心相待。（圖╱甲上娛樂提供））
徐若瑄在劇中有個20多歲的帥氣兒子范少勳，她表示原本難揣摩角色心境，直到為準備角色去鋼琴酒吧才發現，現場的姐姐們散發著不同風格的獨特魅力，讓徐若瑄有感而發：「正是因為她們曾經在感情路上跌倒過，多年後已經變成堅強女性，所以對交往對象的要求不會只看物質條件，彼此拿出真心相待更重要！」

柯震東在電影《初戀慢半拍》展現不同於過去作品角色的形象，將被控制狂媽媽保護的內向男孩「小洪」演得討喜又讓人心疼，柯震東認為角色個性不如大家想像的那麼封閉，積極為他發聲：「小洪只是看起來悶，他其實對外界充滿好奇，因為媽媽是他唯一的家人，事事都要考慮媽媽感受，只好放棄向外探索的機會，沒想到表哥帶他出去放飛自我，陰錯陽差打開新世界！」

▲柯震東繼「月老舞」之後再次展現舞技。（圖／甲上娛樂提供）
▲柯震東繼「月老舞」之後再次展現舞技。（圖／甲上娛樂提供）
片中徐若瑄曾帶著害羞的柯震東翩翩起舞，戲外柯震東特別為此上了好幾堂舞蹈課，繼俏皮可愛的「月老舞」之後再次展現舞技，柯震東笑說：「我本人不太跳舞的，出去外面都坐在旁邊，電影裡面我要有一點程度但又不能太熟悉，所以上舞蹈課比我整個人轉成零社交模式還困難。」再次曝光柯震東不為人知的面向。

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