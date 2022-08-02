紐時：裴洛西如訪台　習近平顧大局不願見到危機

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紐時資深記者儲百亮（Chris Buckley）在報導中寫道，習近平早在成為中國最高領導人前，就知道對台灣展現強硬攸關中共政治存亡。這項體悟將在習近平衡量如何回應裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時迴盪在腦中。
華爾街日報、英國金融時報、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體引述知情人士說法報導，1日飛抵新加坡展開亞洲行的裴洛西將訪台，2日晚間起會見台灣政府官員等人士，包括總統蔡英文。裴洛西將是繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。
儲百亮分析，習近平將推動兩岸統一視為己任，中方認為美國政要訪問台灣冒犯北京對台主張，中國外交部警告裴洛西如訪台將導致「嚴重後果」，中共軍方釋放練兵備戰捍衛主權的含糊警告。但習近平面對經濟與政治敏感時局，就算鼓動民族主義支持，為台灣而讓局勢演變成危機最終可能會傷到自己。
中共第20次全國代表大會預定秋季登場，習近平極力爭取打破傳統的總書記第3任期，確保未來5年繼續主導黨內決策。
報導提到，中國經濟成長因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情糾纏而搖搖欲墜，俄烏戰爭陷入膠著令外界質疑習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的密切關係。如今，裴洛西可能會晤台灣政府高層，使習近平在外界耳語不斷之際面臨更多挑戰。
多名專家研判，裴洛西如訪台，習近平可能藉展現軍事實力傳達北京怒火，同時設法防止局勢陷入危險對峙，以免嚇壞市場、拖累中國經濟。
習近平上週與美國總統拜登（Joe Biden）視訊通話談到台灣時以「玩火必自焚」警告美方。報導寫道，這項用語雖不祥，但習近平去年11月與拜登通話時也這麼說過。此外，裴洛西沒有出現在美中各自通話紀要中。
華府智庫高等中國研究中心（CACR）總裁吉特（David Gitter）分析：「這實際上是中等警告言論，而非傳達有戰爭等級風險胃納的高等警告言論。這不意味他們即將做非常瘋狂的事，像是直接威脅議長安全。」
中國當局上週宣布在福建平潭附近水域執行實彈射擊訓練。8月1日適逢中共解放軍建軍95週年，中國軍方媒體發表更多關於捍衛主權的陳述，以及東風17高超音速彈道飛彈試射畫面。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會說，如果裴洛西訪台，中共解放軍「絕不會坐視不管」，將採取堅決應對和有力反制措施，
但至少到目前為止，中共主要喉舌尚未就裴洛西可能訪台刊登評論，中國外交部也沒有以1995年時任中華民國總統李登輝訪美前那般強硬的言語加劇美中對峙。
華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，習近平似乎不想製造危機，但如果中共軍機以有別於以往的方式接近台灣，甚至進入台灣領空，無論習近平是否樂見，不測事件都可能發生。
拜登7月被媒體問到裴洛西可能訪台時回答「軍方認為現在這不是個好主意」，紐時上週報導拜登行政團隊曾嘗試勸阻裴洛西訪台。
華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說，拜登上週與習近平通話後美方公布的紀要「暗示拜登表明他現在無意為台灣卯上中國」。但何瑞恩在一份報告中警告，美中愈來愈懷疑對方對台灣的意圖，管控緊張關係的溝通管道已瓦解。
儲百亮研判，裴洛西如訪台，習近平反制選項包括在接近台灣的海空域舉行軍事演習；派遣更多艦機到台灣周邊，可能跨越台海中線；在極端情境下，中方可能如1996年台海危機試射飛彈，落在台灣附近。
報導寫道：「當時中國軍隊還太弱，無法嚴重威脅區域內的美軍。如果習近平現在故技重施，產生的全球衝擊波可能大很多。」
但國立中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁說：「我不認為到目前為止有任何跡象顯示中國將發起重大軍事行動。如果中國過度反應，引發美國或日本反制，對習近平來說將得不償失。」（編輯：郭中翰）1110802