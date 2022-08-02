南投槍擊4死！倖存老董賴敏男「一度拔管」 最新病況曝
南投康建生技公司，上月14日發生一起槍擊案，造成5人中槍，其中4人死亡，而「牛樟芝之父」賴敏男為唯一倖存者，經過搶救，賴敏男昏迷指數雖有好轉，但至今仍在醫院治療，據了解，院方曾經試圖拔管，不過賴敏男清醒後便出現思緒混亂、躁動等情況，因此只得再度插管。
回顧案情，當時兇嫌李男先在公司外面、距廠區約20公尺遠的鐵皮屋廁所內，將賴敏男的弟弟以及劉姓園藝科長雙手反銬，並以「行刑式」的方法，從背後對2人頭部開槍。犯案後，歹徒再騎車前往公司廠區，趁著下班時間走進大門內，挾槍逼迫當時還在辦公室的員工們「走進廁所、交出手機」，之後，於辦公室內槍殺了賴敏男的女兒以及張姓女主任，而賴敏男則是頭部中彈倒地，目前仍在醫院救治。
台中榮總主治醫師黃愉芬日前說明，子彈從賴敏男左耳後方進入腦中，但因彈頭恰好卡在其左眼眶處，沒有射穿，所以未造成他失血過多，此外子彈雖射進頭部，可幸運的是，子彈行經之處，皆未傷及生命生命中樞部位，故開刀後仍保住性命。
事發至今已逾2週，賴敏男病情雖緩慢穩定進步中，院方也嘗試降低鎮定劑量，讓賴敏男慢慢甦醒。不過賴敏男稍微清醒時焦慮、恐懼反應嚴重，且思緒混亂，甚至想拉掉身上管線，因此院方只得將管線重新插回，以防止腦壓上升。（編輯：陳苾暐）