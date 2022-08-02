COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台女遭軟禁柬埔寨！呂秋遠跨海協助　揭「驚心動魄」過程

▲呂秋遠協助的女子，偷拍遭監控的畫面。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
▲呂秋遠協助的女子，偷拍遭監控的畫面。（圖／翻攝呂秋遠臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 08:24:58

近來頻傳國人遭詐騙集團以「高薪」為由，誘騙到柬埔寨等東南亞國家，到了當地隨即被限制人身自由，假如不配合就暴力相向；呂秋遠今（2）日發文提到，他3年前曾幫過一名到柬埔寨受囚禁的女子，透過越南大使館協助平安回到台灣，「這些過程，輕描淡寫，但驚心動魄」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
呂秋遠表示，2019年4月自己收到一則來自柬埔寨的奇特訊息，一名來自台灣的女生被同鄉找去柬埔寨工作，說要擔任中國人開設公司的總裁助理，但是到了當地，才發現事實不是如此，剛抵達不過幾天，公司就以侵占公款為由要開除她，不理會她的解釋，還揚言要報警，後來竟又說要私下解決，將她關在公司宿舍。

呂秋遠指出，幸好那名女生手機還在，於是發了訊息給他求助；該名女生提到，對方要求她支付2萬美元才能離開，而且一直在找她的護照，對方派了幾個人監視她，除了上廁所以外，都必須在這些人的視線內，兩人便趁該女生使用廁所時斷斷續續聯繫。

該女生也說，對方還要她聯絡台灣家屬付錢，才要放人，否則就要把她移動到西港，從金邊到西港，開車要將近五個小時，這個城市又稱為中國城，她被帶去，大概凶多吉少。

為了順利幫她脫困，首先呂秋遠要她冷靜，而且絕對不能把護照交出去，要藏滿藏好，同時安撫這些人，也先不要試著逃跑；呂秋遠指出，接著自己幫她找到台灣駐越南胡志明市的大使館電話，然後把訊息傳給她，同時也想辦法聯繫他們；「為什麼是越南？因為台灣與柬埔寨沒有邦交，應該說，感情很差，最近的台灣辦事處，就是在越南。」

呂秋遠說，自己和該女分頭進行，越南大使館也想辦法聯繫她的家人，最後在許多人的協助下，支付了一點錢，該女總算平安回到台灣，事後呂秋遠也感嘆「這些過程，輕描淡寫，但驚心動魄。」

呂秋遠指出，世上不容易有錢多事少免經驗的工作，有的話也一定伴隨著高風險，許多台灣人為了「高薪」被誘騙到柬埔寨，到了當地當然沒有高薪也沒有正當工作，不但護照、電話都被扣住，連警察都是他們自己人，想逃也沒這麼容易，「很多時候，去了就回不來了，能回來，大概就是要付出更多的代價」。（編輯：孫唯容）

裴洛西將訪台！預計22時20分抵松山機場　投宿於君悅酒店

南投槍擊4死！倖存老董賴敏男「一度拔管」　最新病況曝

討債不成反挨揍！新北5男組棒球隊砸車行報復　毀損27萬

基隆6旬翁「持筆」搶超商！得手2萬元　13分鐘內遭逮送辦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.11%23.89%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀