台女遭軟禁柬埔寨！呂秋遠跨海協助　揭「驚心動魄」過程

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呂秋遠指出，幸好那名女生手機還在，於是發了訊息給他求助；該名女生提到，對方要求她支付2萬美元才能離開，而且一直在找她的護照，對方派了幾個人監視她，除了上廁所以外，都必須在這些人的視線內，兩人便趁該女生使用廁所時斷斷續續聯繫。
該女生也說，對方還要她聯絡台灣家屬付錢，才要放人，否則就要把她移動到西港，從金邊到西港，開車要將近五個小時，這個城市又稱為中國城，她被帶去，大概凶多吉少。
為了順利幫她脫困，首先呂秋遠要她冷靜，而且絕對不能把護照交出去，要藏滿藏好，同時安撫這些人，也先不要試著逃跑；呂秋遠指出，接著自己幫她找到台灣駐越南胡志明市的大使館電話，然後把訊息傳給她，同時也想辦法聯繫他們；「為什麼是越南？因為台灣與柬埔寨沒有邦交，應該說，感情很差，最近的台灣辦事處，就是在越南。」
呂秋遠說，自己和該女分頭進行，越南大使館也想辦法聯繫她的家人，最後在許多人的協助下，支付了一點錢，該女總算平安回到台灣，事後呂秋遠也感嘆「這些過程，輕描淡寫，但驚心動魄。」
呂秋遠指出，世上不容易有錢多事少免經驗的工作，有的話也一定伴隨著高風險，許多台灣人為了「高薪」被誘騙到柬埔寨，到了當地當然沒有高薪也沒有正當工作，不但護照、電話都被扣住，連警察都是他們自己人，想逃也沒這麼容易，「很多時候，去了就回不來了，能回來，大概就是要付出更多的代價」。（編輯：孫唯容）