麻吉弟弟遭控侵犯女店員！美女雙胞胎力挺 揭雙方關係
32歲「麻吉弟弟」周立銘被假髮店女店員控訴，日前闖進店內疑似要對她做出侵犯行為，周立銘連續兩天三度道歉，坦言因為外在因素導致狂躁症發作。雙胞胎女星依依、佩佩昨（1日）到周立銘的自白文下留言力挺，透露對方是個「自律又懂事」的人，希望大家能正視心理疾病，更不應對其網路霸凌。
依依表示，周立銘出身醫生世家，家教嚴格，私底下不菸不酒、不鬼混、除了DJ工作外不流連聲色場所，「平時的交友就是老婆、老婆、還是老婆，頂多外加岳父岳母和2隻貓，是的，你沒聽錯，就是這麼乖、這麼宅...跟一般人對ABC童星的印象差個十萬八千里」，說周立銘罹患身心症的潛在壓力來自於童年被霸凌。
「發生這件事，連老婆、老婆家人都全數支持周立銘、心疼他」，依依盼望外界能轉發她的話，替周立銘平反，杜絕未來他人隨意在網路上定罪或霸凌孩子；佩佩說，她認識的周立銘非常善良孝順、自律又懂事，對老婆出了名的專一，到哪裡都帶著老婆，身旁幾乎沒有女生可以靠近，也說他很宅，平常在家不是做音樂就是跟貓玩，幾乎不出門。
佩佩表示，許多人常受到周立銘很多的照顧，即便他自己壓力已經這麼大，同時向周立銘喊話：「加油！我們都知道，只是一時病情發作，而且你也樂觀、積極的在努力讓自己恢復健康，我們會挺你的！」依依補充，為何她會了解周立銘，「因為我是他老婆的表姊」。另外，歌手陳零九也留言打氣，「我們都在」，演員歐陽倫說：「你一定可以挺過去這段低潮的！」（編輯：楊穎軒）