聊到闖紅燈遭警攔查　才知自己因毒品遭通緝

「你可能需要跟我回去一趟！」高雄一名王姓男子與友人共乘一輛機車，沿途聊天到直接闖紅燈，遭轄區鼓山分局內惟所巡邏員警發現攔查，在員警盤查身分後，赫然發現王男子已經被通緝超過1個月，為顧及男子隱私，並旁敲側擊地問著是否收到相關法院文書，反倒是男子開門見山問著：「是不是毒品案？」，稱曾以為收到勒戒通知未到，不知道自己被通緝了。
鼓山分局內惟派出警員劉明亮宏、王瑄嬪於7月31日晚間行經鼓山區鼓山三路與青泉街口時，看見前方兩名男子共乘一部機車闖紅燈，隨即趨前攔下盤查，發現騎機車的王姓男子（42歲）是橋頭地檢署在111年6月28日所發布的毒品通緝犯，王男聲稱有收到勒戒通知但是沒有到庭說明，不知道是否因此被通緝，員警說明需進一步確認是否通緝，在此之前需要配合返回駐地查證。後續確認王男通緝身分無誤後解送橋頭地檢歸案。
內惟所副所長張政宏表示，初步了解，王姓男子低調從事板模工作，當天晚上載著好友邊騎邊聊天，卻疏未注意前方號誌才讓通緝身分曝光。鼓山警分局長蔡鴻文表示，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案。查捕在逃通緝犯，係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法秩序。