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快檢查身分證！中「這數字」免費領走8罐調酒：只限兩天

▲罐裝調酒品牌「-196°C 強冽」慶祝父親節，舉辦兩天試飲活動，憑身分證數字「8」就能免費領取8瓶強冽調酒。（圖／取自「張孝全Joseph Chang粉絲團」）
▲罐裝調酒品牌「-196°C 強冽」慶祝父親節，舉辦兩天試飲活動，憑身分證數字「8」就能免費領取8瓶強冽調酒。（圖／取自「張孝全Joseph Chang粉絲團」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-02 10:32:452022-08-02 10:42:45

全家人的身份證都拿出來！罐裝調酒品牌「-196°C 強冽」為了慶祝父親節，8月6日、8月7日一連兩天在台北新光三越A11舉辦快閃公投試飲活動，現場憑身分證數字「8」就能免費領取8瓶強冽調酒。三得利也在台打造「神泡Bar」快閃店，8月壽星現場買一杯啤酒，就再送一杯有「Happy Birthday」拉花圖樣的頂級生啤酒。

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主打9%高酒精濃度的罐裝調酒-196°C強冽，8月6日至8月7日在新光三越A11南大門舉辦試飲公投，只要年滿18歲，現場憑身分證數字「8」就能免費領取8瓶強冽罐裝調酒，口味為雙重檸檬、雙重葡萄柚各4入，每日各限量88組。業者表示，由於身份證字號有「8」的門檻並不難，加上限量兌換、換完為止，雖然活動時間是下午2點正式開始，但建議民眾可提早15至20分鐘到場較有機會。

▲年滿18歲的民眾，在活動現場憑身分證數字「8」可領取8瓶強冽調酒。（圖／業者提供）
 
除此之外，活動現場開放試飲公投，每累積196位投票者，第196人就可免費搬走整箱強冽，將依序送出5箱，前500人投票則加送品牌口罩。出示粉專按讚畫面可參加「輪盤好禮2選1」，有機會獲得1罐強冽或收納扇，或是參加獎應援加油棒。活動兩天晚上限定時段19:06參加「連線檸檬片PK」挑戰，有機會獲得一手罐裝調酒。

日本啤酒品牌三得利也在台灣打造3間「神泡Bar」快閃店，即日起至8月14日期間，在台北誠品生活南西、台中PARK2草悟廣場輪流快閃，讓民眾體驗東京旗艦店的質感酒吧氛圍。快閃店每日限量販售6款不同風味的頂級生啤酒，搭配3種美味餐點，享受超chill的夏日啤酒夜。

▲三得利「神泡Bar」快閃店限時在台北誠品生活南西、台中PARK2草悟廣場巡迴登場。（圖／業者提供）
▲三得利「神泡Bar」快閃店限時在台北誠品生活南西、台中PARK2草悟廣場巡迴登場。（圖／業者提供）
「神泡Bar」快閃店主打6款生啤酒，除了最經典的頂級生啤酒、頂級愛爾生啤酒、頂級黑生啤酒，另推出2款混合生啤酒，包含「黑白配生啤酒」及快閃店限定的「頂級釀造者之夢生啤酒」。最後一款則是首次在台推出的「頂級神泡Mlíko」，源自於啤酒之鄉捷克的獨特喝法，一整杯都是啤酒泡沫。買任一啤酒幫粉專按讚送隨機拉花，當月壽星出示身分證明文件，買一杯再送一杯有「Happy Birthday」拉花圖樣的頂級生啤酒。

▲當月壽星或完成指定活動，可獲得限量的神泡拉花圖樣。（圖／業者提供）
▲當月壽星或完成指定活動，可獲得限量的神泡拉花圖樣。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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