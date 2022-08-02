快檢查身分證！中「這數字」免費領走8罐調酒：只限兩天

我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，活動現場開放試飲公投，每累積196位投票者，第196人就可免費搬走整箱強冽，將依序送出5箱，前500人投票則加送品牌口罩。出示粉專按讚畫面可參加「輪盤好禮2選1」，有機會獲得1罐強冽或收納扇，或是參加獎應援加油棒。活動兩天晚上限定時段19:06參加「連線檸檬片PK」挑戰，有機會獲得一手罐裝調酒。
日本啤酒品牌三得利也在台灣打造3間「神泡Bar」快閃店，即日起至8月14日期間，在台北誠品生活南西、台中PARK2草悟廣場輪流快閃，讓民眾體驗東京旗艦店的質感酒吧氛圍。快閃店每日限量販售6款不同風味的頂級生啤酒，搭配3種美味餐點，享受超chill的夏日啤酒夜。
「神泡Bar」快閃店主打6款生啤酒，除了最經典的頂級生啤酒、頂級愛爾生啤酒、頂級黑生啤酒，另推出2款混合生啤酒，包含「黑白配生啤酒」及快閃店限定的「頂級釀造者之夢生啤酒」。最後一款則是首次在台推出的「頂級神泡Mlíko」，源自於啤酒之鄉捷克的獨特喝法，一整杯都是啤酒泡沫。買任一啤酒幫粉專按讚送隨機拉花，當月壽星出示身分證明文件，買一杯再送一杯有「Happy Birthday」拉花圖樣的頂級生啤酒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！