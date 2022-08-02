維護學生上學安全！全教產籲：學校外圍道路應劃設綠斑馬

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全教產指出，台中市政府2015年開學前已設置「綠色斑馬線」，並編列預算持續推動劃設綠斑馬，每校補助20萬元劃設。2017年新竹市、2018年嘉義市、2019年台南市、2020及2021年花蓮縣都曾推動彩色行人穿越斑馬線，但僅為試辦，並未擴及該縣市內每個學校外圍的道路交通規劃。
全教產副理事長林蕙蓉表示，屏東縣政府這幾年常在開學當天，於學校大門道路拍攝著斑馬裝警察陪學童過馬路的照片做宣傳，2015年也做了「斑馬先生」放置在媽祖廟路口當宣傳，並辦了「斑馬見面會」、2018年推出了「愛情紅綠燈」等；直到2021年才在屏東市的仁愛路與公園路口，設置行人專用時相、綠色行人穿越道線及註明實施時段，但僅止於這個「唯一的路口」，至今未見推廣於全縣學校外圍道路。
林蕙蓉說，政府面對學校上下學期間屢次發生交通事故，未見檢討改善，對於學童、導護老師、交通志工的安全及保障則是「研議再研議」，但對於各校的交通安全評鑑卻強迫全面參加，不務實的作法令基層教師不滿。
全教產建議行政院及教育部應優先於學校外圍道路全面劃設「綠斑馬」、搭配「設置上放學專用燈號時相」，降低上下學期間交通事故的機率，並儘速於新年度開學前完工，讓親師生都能快快樂樂上學、平平安安回家！