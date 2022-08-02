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維護學生上學安全！全教產籲：學校外圍道路應劃設綠斑馬

▲全教產今（2）日呼籲，學校外圍道路應全面劃設「綠斑馬」、設置「上放學專用燈號時相」，以維護學生上下學安全。（圖／全教產提供）
▲全教產今（2）日呼籲，學校外圍道路應全面劃設「綠斑馬」、設置「上放學專用燈號時相」，以維護學生上下學安全。（圖／全教產提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-02 10:34:22

高雄市鳳翔國中梁姓教師去年12月站導護遭撞重傷，教師團體多次呼籲檢討導護制度、改善校外道路交通規劃等。全教產今（2）日指出，全國高中以下各級學校周圍，經常緊鄰大型路口，上下學期間車流量大、車速快，容易造成人車爭道、嚴重塞車，甚至是交通事故，僅靠導護老師、志工協助紓導，無法解決交通亂象，建議於學校外圍道路全面劃設「綠斑馬」、搭配「設置上放學專用燈號時相」，改善學童上下學通行環境。

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全教產表示，「綠色斑馬線」具有色彩鮮明、防滑及施工簡便等特色，能提高識別度、警覺性、強調行人路權，並具明確區分行走範圍、強化路口安全及夜間可視性的功能，能提醒駕駛人注意行人穿越馬路，對於傍晚放學時天色較暗、走路較慢的學童或銀髮族有較高的安全性；其標線的路面防滑係數較一般傳統標線抗滑係數來得高，除了可降低機車騎士滑倒風險外，也增進用路者安全；此種彩色行人穿越斑馬線於日本、歐美早有設置。

全教產指出，台中市政府2015年開學前已設置「綠色斑馬線」，並編列預算持續推動劃設綠斑馬，每校補助20萬元劃設。2017年新竹市、2018年嘉義市、2019年台南市、2020及2021年花蓮縣都曾推動彩色行人穿越斑馬線，但僅為試辦，並未擴及該縣市內每個學校外圍的道路交通規劃。

全教產副理事長林蕙蓉表示，屏東縣政府這幾年常在開學當天，於學校大門道路拍攝著斑馬裝警察陪學童過馬路的照片做宣傳，2015年也做了「斑馬先生」放置在媽祖廟路口當宣傳，並辦了「斑馬見面會」、2018年推出了「愛情紅綠燈」等；直到2021年才在屏東市的仁愛路與公園路口，設置行人專用時相、綠色行人穿越道線及註明實施時段，但僅止於這個「唯一的路口」，至今未見推廣於全縣學校外圍道路。

林蕙蓉說，政府面對學校上下學期間屢次發生交通事故，未見檢討改善，對於學童、導護老師、交通志工的安全及保障則是「研議再研議」，但對於各校的交通安全評鑑卻強迫全面參加，不務實的作法令基層教師不滿。

全教產建議行政院及教育部應優先於學校外圍道路全面劃設「綠斑馬」、搭配「設置上放學專用燈號時相」，降低上下學期間交通事故的機率，並儘速於新年度開學前完工，讓親師生都能快快樂樂上學、平平安安回家！

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