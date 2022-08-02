耳流血流膿侵犯顱底 機械手臂輔助3D微創內視鏡手術改善
一名39歲的女病患，右耳有中耳炎的病史，長時間在診所治療，不過近期症狀出現耳朵流膿流血，甚至聽力變差，且合併劇烈頭痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權，經過高解析度的耳內視鏡檢查及電腦斷層評估，發現病患中耳炎的情況已經進展到乳突炎，且侵犯到顱底，經過機械手臂輔助3D微創內視鏡手術，病患耳朵不再流血，不再頭痛，症狀明顯改善。
王堂權主任表示，該病患中耳炎經過藥物治療仍沒有改善，已經影響到顱底，顱底指的是腦部下面乘載著腦部的那一片骨質的結構，所以病灶已經接近頭顱正中心的部位，經過檢查與評估後，安排3D微創內視鏡手術，術中憑藉著機器手臂的輔助，進行乳突部及岩骨部等顱底區域的手術，清除發炎壞死的組織，並同步重建病患的耳膜及中耳等聽覺相關的功能。
王堂權指出，因為耳朵或顱底部的解剖構造有非常多的複雜神經及血管，3D微創內視鏡手術的好處，除了可以將組織構造放大，讓醫護人員看得更清楚之外，在3D視野下，讓醫護可以很精準分辨各種組織的立體結構及相對位置，再進一步結合機械手臂的輔助，提供穩定的視野並提升手術操作的精準度，所以順利地在2個小時內完成手術，也沒有任何的手術併發症。
王堂權指出，中耳炎的病患可能會有耳朵悶脹或者聽力方面的問題，合併間歇性耳朵流湯流膿，然而，當有發燒不退的狀況、顏面神經麻痺，或劇烈頭痛，甚至患者分泌物帶著血絲，或顏色變深、變得膿稠或惡臭，一定要儘速就醫，因為有可能已經衍生中耳炎的併發症，例如乳突炎，腦膜炎及腦膿瘍等等。