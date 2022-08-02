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圖／@ttamstagram
一說到台北市的親子遊樂園，很多人最先想到的就是位於士林的台北市兒童新樂園。搭捷運到劍潭、士林站之後，再轉公車就能夠抵達，交通非常方便。此外，兒童新樂園內有許多大人、小孩都能夠盡情享受的遊樂設施，不論是想要比較平和的摩天輪、旋轉咖啡杯，或者是尖叫系的雲霄飛車、叢林吼吼樹屋，都能夠滿足不同年齡層的需求。
圖／@thisjoseph
地址：臺北市士林區承德路5段55號
營業時間：週二～週五 9:00-17:00、週六～週日 9:00-18:00
訂票：台北市兒童新樂園-優惠方案
台北市兒童新樂園臉書專頁
紙箱王親子創意園區
圖／@lovegucci3
紙箱王創意園區位在台中大坑步道附近，園區以「紙」為主題，展示了各式由紙製成的造景和玩具等等。在紙雕花園當中，有許多由瓦楞紙製成的造景裝飾，像是紙風車、比薩斜塔等充滿異國風味的景象，讓人有如置身國外。戶外園區還有純白色的天空步道可以讓大家體驗漫步空中的感受，更能夠拍出許多美照。此外，紙箱故事館當中也有許多紙製的玩具、商品，不論是大人或是小孩都能夠感受在這裡感受到紙製品的魅力！
圖／@lovegucci3
地址：台中市北屯區東山路二段二巷二號
營業時間：9:00-19:00 （全年無休）
訂票：紙箱王親子創意園區-優惠方案
紙箱王親子創意園區臉書專頁
飛牛牧場
圖／@oliveroppa686
暑假期間如果想要和孩子們親近大自然、到戶外踏青，不妨到飛牛牧場走走，除了能夠餵牛、羊，還有許多提供給小孩子體驗的DIY活動，像是彩繪肥牛、冰淇淋搖搖樂、牛奶雞蛋糕、搖滾瓶中信等多項手作體驗。園區內也有販售手作布丁、牧場冰淇淋、飛牛鮮奶酪等各式乳製品，可以在飛牛牧場廣闊的園區內一邊接近大自然、一邊享用美味的飛牛牧場特色產品！
圖／@oliveroppa686
地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號
營業時間：07：00 ~ 19：00
訂票：飛牛牧場-優惠方案
飛牛牧場臉書專頁
台灣氣球博物館
圖／@ariel_0803
五顏六色的氣球是許多孩子們喜愛的玩具，台中市神岡區的台灣氣球博物館除了能夠參觀氣球實際的製造過程之外，還能夠讓孩子們試著動手做氣球，既能夠在過程當中更了解氣球的相關知識，還能體驗氣球的DIY，寓教於樂。園區只有商店和戶外廣場可供自由參觀，若想參與博物館的導覽或是體驗活動，則需要到官網事先預約或是現場報名。
圖／@ariel_0803
地址：台中市神岡區大豐路5段505號
營業時間：週一～週五 9:00-12:00，13:00-17:00
台灣氣球博物館臉書專頁
延伸閱讀：【宅在台中｜神岡區】走進紙的世界！神岡一日遊7大景點美食
名間親子生態園區
圖／@chinling_kuo
南投的名間親子生態園區是由苗圃改建而成，廣闊的園區內有超高溜滑梯、遊樂設施、戲水步道、生態池等多樣的設施可以讓孩子們盡情玩耍，如果家中有年紀比較小的孩子、或是不喜歡到遊樂園排隊的話，不妨到這座戶外的親子生態園區走走，還能夠順道親近太自然，在被大自然包圍的環境內跑跑跳跳！
地址：南投縣名間鄉彰南路256號
營業時間：週一～週日 8:30-16:30
鈴鹿賽道樂園
對賽車、開車有興趣的小朋友們可以在高雄 SKM Park 裡面的鈴鹿賽道樂園體驗駕駛車輛的樂趣。來自日本的鈴鹿賽道樂園除了有適合大朋友的鈴鹿賽車場之外，也有給小朋友和家長一起的迷你鈴鹿賽道。此外，園區內還有草衙道電車、小小城市、旋轉木馬等多樣設施，在樂園中盡情享樂之後，還能夠到 SKM Park 逛街、吃東西，如果有機會帶著小孩子到高雄，絕對不能錯過鈴鹿賽道樂園！
圖／@stacyliu5267
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號
營業時間：週一～週五 11:00-20:30、週六～週日 10:30-20:30
訂票：鈴鹿賽道樂園-優惠方案
鈴鹿賽道樂園臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 【親子景點推薦】精選6間室內外親子遊樂園、生態園區、博物館 小孩嗨翻 大人也可以放電減壓！
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