【綠色情人節住宿懶人包】13個情侶約會森林住宿推薦 擁抱自然山林 享受繁星點綴 雲海中耍浪漫！

清境藝家原

聳立於海拔2000公尺之上，加上中古世紀的城堡外觀，清境藝家原又被稱作是「鷹堡」，整座建築物以純白色為主，充滿著濃濃的歐式貴族氣息，除此之外，民宿也在主人的堅持下，全數採用歐式的設計與傢俱擺飾，讓每一個角落都美得像一幅畫！特別推薦可以在12月的時間前往，轉紅的落羽松映著純白色的城堡，讓你不用出國也能享受在國外度假的浪漫。