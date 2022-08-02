唐玲切除胃！自曝終生要做「這件事」診間爆哭：我就是遜
47歲女星唐玲2019年被診斷出罹患胃癌，期間挺過8次化療，沒想到日前又發現卵巢腫大，摘除子宮和卵巢後，竟是惡行腫瘤，目前已是第4期。今（2）日唐玲回診透露將胃部切除後，終此一生都要做「這件事」，讓她在診間崩潰哭喊「我就是遜！」
唐玲曾活躍於主持、戲劇，在2019年被診斷出罹患胃癌後，就鮮少露面了，目前已是胃癌4期。一早唐玲就在臉書上分享今天是回診日，切除胃部後，她此生每隔3個月就得回醫院，施打維生素B12，她也解釋道「胃切除後，由於缺乏內在因子，造成維生素B12吸收不良，以致維生素B12缺乏引起惡性貧血，因此胃切除的病人需要定期注射補充維生素B12。」
唐玲也坦言，雖然這幾年也打了不少針，但因為自己很怕打針，就算一下下都會很難過，也嘆「還以為已經練就好功夫，其實並沒有！針打下去，我覺得我的肉，被細細的東西穿透，好痛...。」
在打完後，唐玲也忍不住悲從中來，在候診位置上哭泣，釋放負面情緒，「我不管旁邊的人怎麼看我，想哭就好好哭一場，下次如果你看到我在哪裡哭，也不用覺得尷尬奇怪，因為本姑娘就是遜～」字字句句都令人心疼。貼文曝光後，不少網友也紛紛湧入留言打氣「勇敢的女人最美，加油」、「想哭就哭吧！哭完擦乾眼淚，再往前吧！」、「哭很好，沒什麼，我陪妳一起」、「一定會好起來～別放棄！」