轟市府護航侯友宜外交爛　龍辦：與中國口徑同、無國際觀

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李坤城強調，張愛晶必須明白說清楚前述發言是否代表侯友宜本人的立場，李坤城認為，基於台灣是主權獨立國家的事實，完全無法接受不譴責加害方、卻奚落受害方的行為，「張愛晶發言人與侯友宜市長必須為此失言道歉」，尤其美國眾議院議長裴洛西準備訪台過程中，中國不斷阻擾，侯友宜不但應說清楚自己對中國在國際上欺壓台灣、搶奪我邦交國的看法，也必須說清楚自己對兩岸關係的立場。
對於張愛晶以「侯市長不是不用心，而是因上任3年多，期間2年多在嚴峻的疫情考驗下」作為無法簽訂更多姐妹市的理由，李坤城則直呼「完全無法接受」，他認為，新北市升格後近12年間，在國民黨主政之下侯友宜先後以副市長、市長的身分全程參與市政，而這12年間「就是只簽了2個姐妹市，其中前9年更是『掛蛋』」，顯見疫情根本不是理由。
李坤城表示，新北市絕對有資格成為與台北市齊頭並進的國際大都市，市民也給侯友宜12年的時間來經營，但12年只締結了2個姊妹市與友好城市，「這絕對是不及格的成績」。李坤城也說，侯市府針對林佳龍所提出各種依具體數字所做出的評論，屢屢用張冠李戴、轉移話題、魚目混珠的欺瞞方式詭辯，只讓自己「成為狡辯市府、說謊市府」，他呼籲侯友宜必須拿出「改變的勇氣」，改變爭功諉過、文過飾非的陋習，認真回應所有對市政合理的質疑。