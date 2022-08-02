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轟市府護航侯友宜外交爛　龍辦：與中國口徑同、無國際觀

▲新北市長侯友宜主政下的外交成果受到質疑。（圖／資料照）
▲新北市長侯友宜主政下的外交成果受到質疑。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-02 11:05:25

針對新北市府發言人張愛晶回應外交議題時表示，總統蔡英文任內邦交國減少，代表民進黨新北市長參選人林佳龍認為蔡英文外交成果「不可思議」，林佳龍競辦發言人李坤城今（2）日上午批評，張愛晶的發言竟與加害者中國同一立場，不僅沒有基本的外交常識，連基本價值都出了問題，「這才真的是匪夷所思、不可思議」。李坤城認為，從新北市長侯友宜到發言人，足見整個市府的國際觀都出了嚴重的問題，難怪新北的國際化程度停滯不前。

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▲林佳龍（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍近來屢次對新北市城市外交提出質疑與建言。（圖／林佳龍辦公室提供）
李坤城說，近年來蔡英文踏實外交的成果舉目共睹，台灣現在是全世界信賴的供應鏈，也是民主價值的同盟及夥伴，而台灣邦交國數目的減少，完全肇因於中共在國際間惡意打壓台灣，與侯友宜未曾認真推動城市與城市雙邊關係的狀況無法類比。

李坤城強調，張愛晶必須明白說清楚前述發言是否代表侯友宜本人的立場，李坤城認為，基於台灣是主權獨立國家的事實，完全無法接受不譴責加害方、卻奚落受害方的行為，「張愛晶發言人與侯友宜市長必須為此失言道歉」，尤其美國眾議院議長裴洛西準備訪台過程中，中國不斷阻擾，侯友宜不但應說清楚自己對中國在國際上欺壓台灣、搶奪我邦交國的看法，也必須說清楚自己對兩岸關係的立場。

對於張愛晶以「侯市長不是不用心，而是因上任3年多，期間2年多在嚴峻的疫情考驗下」作為無法簽訂更多姐妹市的理由，李坤城則直呼「完全無法接受」，他認為，新北市升格後近12年間，在國民黨主政之下侯友宜先後以副市長、市長的身分全程參與市政，而這12年間「就是只簽了2個姐妹市，其中前9年更是『掛蛋』」，顯見疫情根本不是理由。

李坤城表示，新北市絕對有資格成為與台北市齊頭並進的國際大都市，市民也給侯友宜12年的時間來經營，但12年只締結了2個姊妹市與友好城市，「這絕對是不及格的成績」。李坤城也說，侯市府針對林佳龍所提出各種依具體數字所做出的評論，屢屢用張冠李戴、轉移話題、魚目混珠的欺瞞方式詭辯，只讓自己「成為狡辯市府、說謊市府」，他呼籲侯友宜必須拿出「改變的勇氣」，改變爭功諉過、文過飾非的陋習，認真回應所有對市政合理的質疑。

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