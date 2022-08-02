遠航掏空案纏訟16年落幕　前財務副總判2年10月定讞

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2005年間，前董事長崔湧、前總經理陳尚羣見遠航因營運績效不佳，公司淨值持續下降，決意以不實交易、美化財務報告，讓公司每股淨值不低於5元。2006年2月，遠航擬募資金7億8千萬元，為達成增資目標，陳尚羣商請樓文豪協助籌資認購股票，樓有興趣但又顧慮個人資力有限，乃提出遠航須同意吳哥航空不須依合約繳納濕租機款項。
陳尚羣與吳勇璋為朋分將來與樓文豪增資取得遠航股票變賣後所獲取的利益，同意配合辦理，至2007年12月31日止，吳哥航空欠款高達8億2423萬餘元，遠航資金周轉益加困難。遠航2005年、2006年、2007年及2008年第一季財報均發生重大不實結果。
更二審認為，吳勇璋已坦承有簽署假合約、假金流配合及財報不實等情形，且有遠航的簽呈、合約及吳哥航空沖銷傳票等帳證為憑；樓文豪仍否認犯行，但合議庭不採信。
2021年7月，更二審依《證券交易法》特別背信等罪，判吳勇璋2年10月徒刑、樓文豪2年6月徒刑，犯罪所得1866萬多元追繳沒收。柬埔寨吳哥航空4998萬犯罪所得沒收。全案上訴後，經最高法院駁回上訴定讞。
遠航2008年2月遭國際航空公司運輸協會IATA除名，同月聲請重整獲准後由張綱維入主，崔湧2009年棄保潛逃美國，9千萬元保證金被沒收，2015年在康乃狄克州自宅自殺身亡，獲判公訴不受理。