曾入圍金馬影帝！大咖男星代言APP疑騙錢 捲1750億跑路
大陸男星胡軍在戲劇圈耕耘35年，《天龍八部》、《藍宇》都是代表作，曾兩度入圍金馬獎，參加親子實境秀亦圈粉，銀幕硬漢、暖爸形象鮮明。沒想到，近日傳出胡軍代言過的理財APP涉嫌詐欺，吸金上千億台幣，公司還疑似捲款跑路，大批網友湧入他的社群平台出征，怒喊「還錢」！
據陸媒爆料，胡軍代言的理財APP「悟空」2014年9月上線，光是首日交易就突破100萬元人民幣（約450萬元台幣），由於投資報酬高，短短3天即有破萬名用戶註冊、下載，不過2020年有投資人爆料，該APP「回款逾期」，投資的本金被轉成虛擬貨幣或禮品卡，讓他們只能在公司旗下的商場使用，控訴「悟空」涉嫌詐欺。
報導指出，「悟空」涉詐的不法所得高達390億元人民幣（約1750億元新台幣），受害人數約34萬，不少養老金、存款被騙光的網友相當憤怒，灌爆胡軍的微博，要他把賺到的錢交出來。
對此，胡軍工作室昨（1日）發聲明道歉，稱胡軍2018年接到代言邀約後，曾委託律師及專業團隊針對「悟空」APP及開發公司「玖富數科科技」的資格進行核實，胡軍本人也是用戶，但僅簽署代言協議、履行代言人義務，強調雙方合約已於2020年6月結束，對於沒有在第一時間出面回應表達最深的歉意。（編輯：楊穎軒）