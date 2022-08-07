父親節蛋糕9款盤點！龍蝦造型上桌　運動爸爸最愛高爾夫

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礁溪寒沐酒店「MU BAR」大廳酒吧整個8月推出「時尚紳士老爹」父親節蛋糕，以法國米歇爾柯茲法努雅63%黑巧克力製成的苦甜海綿蛋糕，散發蜂蜜香氣、隱約交雜著花香與莓果風味，內餡採依思尼鮮奶油與法國進口新鮮櫻桃浸白蘭地，蓬鬆濕潤的海綿蛋糕帶著濃郁巧克力香氣，遇上夾層中的法國新鮮櫻桃浸泡白蘭地與依思尼鮮奶油，入口後飄散著層次豐富的酒香，整體口感清爽不甜膩。6吋蛋糕原價980元，8月祭出88折，每顆只要862元，須於提貨日前3天來電預訂。
台北文華東方酒店行政西點主廚趙崇曦精心設計的父親節限定蛋糕「文華紳士」，以煙斗為靈感發想，以檸檬海綿蛋糕為基底搭佐牛奶巧克力脆餅、檸檬奶油餡及特製的噶瑪蘭威士忌巧克力慕斯；香醇馥郁的巧克力伴隨檸檬清香與威士忌酒香，多層次風味碰撞出的迷人微醺滋味，迷人滋味是獻給家中無敵老爸的最佳選擇！ 7吋售價2,088元，精緻小蛋糕售價280元，目前官網上還可下訂，需3天前預購自取。
台北晶華酒店酒店法籍點心行政主廚—裴洛偉Nicolas Pelloie操刀設計的「布朗尼的國王派」作為父親節蛋糕，將傳統國王派內包裹的杏仁奶餡加入美式布朗尼，千層酥皮的部份也揉入可可粉製作，塗了蛋液烤成金黃的酥皮內包裹拌入波本威士忌、微醺甜蜜的巧克力布朗尼，一口咬下酥脆而香甜濃郁的新奇口感，讓人一試上癮，每份售價880元。現在在「晶華美食到你家」還訂得到，須於取餐2天前下訂。
BAC「爸道總裁」蛋糕以比利時高級苦甜巧克力與在地職人蜜韻紅茶打造父親節限定美味，以湯種巧克力戚風蛋糕為基底，夾上由馬斯卡彭起司製成的柔順濃郁提拉奶油餡，並在餘韻甘甜的蜜韻紅茶內餡中加上巧克力脆片增添層次口感；蛋糕外觀還「繫」上特製黑巧克力帥氣領帶，再灑上烘焙蕎麥加以點綴，每一口都滿足爸爸與全家的味蕾。6吋
父親節的蛋糕也能自己動手做！Global Mall新北中和Home.焙小日子推出「Cool爸爸蛋糕」，和爸爸一起化身甜點師，體驗手作蛋糕展現甜甜的親子之愛，以巧克力戚風蛋糕搭配滿滿的Oreo生乳酪，中間夾著可樂凍，再放上整瓶可樂的裝飾，充滿獨特性，6吋720元、製作時間2.5小時；另款「老爸泡茶時光」則是棋盤造型搭配茗茶組，6吋680元、製作時間2小時。現在Home.焙小日子官網最快今晚都還能預約，8月目前都還有空檔時段可安排。
Häagen-Dazs哈根達斯主打「我的最MAN老爸」，回歸去年熱賣款，在衣衫裡埋藏著「SUPER DAD」，將深藏不露的超能量，一次可以嚐到不同口味的三層冰淇淋蛋糕，推薦給你的超人型爸爸；而運動型爸爸絕對不能錯過「一桿進洞」蛋糕，打造成趣味高爾夫球場造型，在蛋糕上營造出青翠宜人的果嶺、樹木與草皮，爸爸一定眼前為之一亮。晚鳥現在訂購最快今天訂、後天到，還有好康優惠可以拿，只要在8/8父親節前下單，加入「台灣哈根達斯」Line官方帳號並綁定會員，可領取單顆蛋糕88折優惠，可於哈根達斯門市或線上官方商店使用，且線上購買可享外送免運優惠。