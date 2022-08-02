血跡四濺！王少偉去夜店揪人軋舞　意外遇尋仇現場

節目《一袋女王》日前錄影邀請王少偉、黃豪平、高伊玲及何妤玟，上節目分享因為好奇心引發難忘的親身故事。王少偉20歲時因為練街舞出身，想到夜店一展舞技跟其他舞者軋舞，沒想到太早去夜店，卻空無一人，還以為自己排錯隊，看到隔街人聲鼎沸，想說肯定是自己找錯地方，擠進人潮一看卻親眼看到濺血鬥毆，讓他一輩子難忘。
王少偉學街舞到一定程度後，就想去夜店跟別人軋舞，由於當年只有夜店才會放流行舞曲，而且當時舞者是沒有地方可以展現舞技的，所以早就對夜店充滿好奇。王少偉當年好不容易問到一家當時最紅的夜店，雖然9點才開門，但王少偉想說既然很紅人一定很多，所以決定9點前去排隊，但王少偉一到現場覺得奇怪怎麼半個人都沒有，一看附近隔街卻是人聲鼎沸、滿滿人潮，心想一定是自己走錯地方，那個地方才是夜店，在好奇心驅使下，王少偉決定走過去一探究竟。
走在路上的王少偉還巧遇朋友，對方看到他還驚訝問他怎麼在這裡，然後就急忙往那個地方跑去，這下更讓王少偉確信夜店就在那，要團員趕快跟上，途中還不忘熱身準備大顯身手。王少偉一到現場看到滿滿都是人，再也等不住的他，撥開人群就往前擠，等他終於突破人牆後，卻看到一個人拿著機車大鎖，往另外一個人的頭上敲下去，被打的人當場血流如注、鮮血狂噴，王少偉這才發現這裡不是夜店，而剛剛路上遇到的那位朋友看到王少偉出現也嚇到，大喊說自己是來尋仇的，要他趕快走，再不走仇家就要來了，讓王少偉當下有夠傻眼，只能落荒而逃。