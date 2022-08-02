台南上午出現急雨勢！釀8處積淹水　小東地下道1車受困

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北區小東地下道在一陣雨勢後出現積水，1輛自小客車在警方到場拉警戒線前駛入，當時雖然雨勢還不大，積水還未達一定高度，但疑似有機件受積水潑濺導致熄火，車主趕緊下車求援，隨後在趕到的員警及熱心民眾協助下，將車推離地下道。
另外，永康區中正路靠近國道1號涵洞附近，及永大路永大夜市一帶也出現道路積淹水，警方已進行管制。
台南市政府水利局統計，今天截至上午10時30分，最大累積雨量為歸仁區89毫米、佳里區85.5毫米，最大時雨量為歸仁區81.5毫米、佳里區70毫米，最大10分鐘雨量佳里區為24.5毫米，有21座抽水站起抽，抽水量約為38.5萬噸。
台南市水利局指出，台南多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有降雨情形，上午10時30分獲報8件積淹水災情，已有3處退水，另5件為佳里區1處、中西區1處、七股區1處、仁德區1處及北區1處。
台南市水利局指出，因應這波低氣壓帶來水氣，轄內59座抽水站及469台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，其中463台抽水機已預佈於易積淹水地區，並通知各單位進行滯洪池預洩降作業，另外各區公所及水利局已備妥約24萬砂包及約3700片L型防水擋板備用。（編輯：屈享平）