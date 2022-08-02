空靈女神被劈腿痛哭留陰影！自揭私領域 見3字秒變病態
「空靈女神」安婕希曾是女團Dears成員，近來推出了籌備一年的新書《山永遠都在-我還是小安》，新書以海拔為比喻寫下10年的星路歷程，向來不多話甚至鮮少談到自己私領域的她透露：「就像寫日記一樣最私密分享！」安婕希首次以「掏空」式的方式完成新書內容，包括連媽媽都不知道的初戀故事、發現自己被劈腿的愛情故事、決定出道的心情轉折、出國遊學的心情紀實等，毫無保留都在新書裡赤裸裸地跟大家分享。
一開始不敢打開心胸也跟網路攻擊有關係，安婕希坦言自己剛出道時內心還不夠強大甚至很玻璃心，只要網路上有負面的留言，就會開始陷入自我懷疑跟檢討，曾經只要看到「腿很粗」三個字，就會開始進入病態的節食狀態。如今對於網路攻擊已經可以心平氣和看待了，在日本遊學時更是學著遠離社群的生活，放下手機開始手作、學著慢活，她表示：「我們能做的，就是保持良善，且無視這些惡意攻擊與留言，這種冷漠不代表不在乎，而是覺得不必再花時間和注意力在這些無謂之上。最終還是回歸自身的生活吧，關掉手機，珍惜純淨的時間，好好地去喝杯咖啡，體驗現實生活中的美好，就讓那些人留在虛擬世界裡戰個你死我活。」
安婕希也在新書裡完整交代了自己的戀愛史，學生時期曾經被男友劈腿，男友流著淚對自己坦承劈腿，甚至與新歡在網誌上高調炫愛，讓安婕希整整哭了一個月也為日後的感情觀留下陰影，她提到以前在愛情裡會以對方為重心，但現在上了年紀，好像被打開了開關，心變得自由更可以跟自己相處，覺得沒有愛情也可以活得很好，每天都有很多事情可以做，但雖然現在享受一個人的自由心裡還是期待對的人出現，小安：「我相信緣分跟宇宙的安排，一個人也好、兩個人也好，都可以追求幸福，有愛情的滋潤很好、沒有愛情的日子也一樣可以過得很滋潤，緣分到了，自然會再遇到的，在愛情來臨之前，先愛自己。」