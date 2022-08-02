柬埔寨詐騙軟禁國人案！人力銀行下架相關工作

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104進一步說明，另因全站職缺數超過43萬筆，需時盤點，若民眾發現可疑職缺，請直接在職缺頁檢舉。
104人力銀行持續提醒求職者注意求職安全， 工作地點在高風險地區的職缺頁上方標示紅色警語「我國駐外單位陸續接獲國人陳情，赴東南亞國家工作，落入詐騙集團陷阱。請您於應徵或面試時提高警覺，詳加確認工作內容，特別是載有不合理高薪或快速致富等優渥工作條件資訊者，以維護自身安全、並避免觸法。
人力銀行表示，應徵時下新興職務如網紅、直播主、模特時，要主動向徵才企業了解契約內容，留意是否需要事先負擔攝影、宣傳等費用，以及付費方式。
人力銀行提醒，徵才企業經營型態與應徵職務內容，若是與線上博弈、賭博網站有關者，請勿接受聘僱，以免觸法，並請將訊息即時通知人力銀行處理。面試前更要注意三要點，確認公司是否合法、告知親友面試地點、留意職缺內容有無不實。
另外，不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不交證件、不留機敏個資如身份證字號、存摺帳號、金融密碼等。不要在非辦公時間如深夜、非公司所在處或異常偏僻地點，如郊區、旅館、密閉空間等面試。不隨意加Line等通訊軟體，多用人力銀行平台連繫來保障自己。拒絕面試中任何讓自己不舒服的不當動作、接觸、語言。