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柬埔寨詐騙軟禁國人案！人力銀行下架相關工作

▲針對近日柬埔寨工作詐騙案，104人力銀行今（2）日宣布採取積極作為，已在昨（1）日強制下架社群指名的海外公司。（圖／104提供）
▲針對近日柬埔寨工作詐騙案，104人力銀行今（2）日宣布採取積極作為，已在昨（1）日強制下架社群指名的海外公司。（圖／104提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-02 12:38:54

針對近日柬埔寨工作詐騙案，104人力銀行今（2）日宣布採取積極作為，已在昨（1）日強制下架社群指名的海外公司（Noble Zenith International, Inc），此外，一律不接受海外高風險地區如柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等企業來台刊登職缺，同時也呼籲民眾，若發現可疑職缺，請直接在職缺頁檢舉。

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104表示，將一律不接受海外高風險地區，如柬埔寨、阿拉伯聯合大公國等企業來台刊登職缺，僅接受上市櫃等知名企業及其海外關係企業或能出具投審函等證明者，方能在上述地區刊登職缺。

104進一步說明，另因全站職缺數超過43萬筆，需時盤點，若民眾發現可疑職缺，請直接在職缺頁檢舉。

104人力銀行持續提醒求職者注意求職安全， 工作地點在高風險地區的職缺頁上方標示紅色警語「我國駐外單位陸續接獲國人陳情，赴東南亞國家工作，落入詐騙集團陷阱。請您於應徵或面試時提高警覺，詳加確認工作內容，特別是載有不合理高薪或快速致富等優渥工作條件資訊者，以維護自身安全、並避免觸法。

人力銀行表示，應徵時下新興職務如網紅、直播主、模特時，要主動向徵才企業了解契約內容，留意是否需要事先負擔攝影、宣傳等費用，以及付費方式。

人力銀行提醒，徵才企業經營型態與應徵職務內容，若是與線上博弈、賭博網站有關者，請勿接受聘僱，以免觸法，並請將訊息即時通知人力銀行處理。面試前更要注意三要點，確認公司是否合法、告知親友面試地點、留意職缺內容有無不實。

另外，不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不交證件、不留機敏個資如身份證字號、存摺帳號、金融密碼等。不要在非辦公時間如深夜、非公司所在處或異常偏僻地點，如郊區、旅館、密閉空間等面試。不隨意加Line等通訊軟體，多用人力銀行平台連繫來保障自己。拒絕面試中任何讓自己不舒服的不當動作、接觸、語言。

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