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七夕限定！全家霜淇淋買一送一　新口味「芒果椰奶」曝光

▲迎接8月4日七夕情人節，全家超商推出霜淇淋不限口味買一送一，且這次不限使用任何支付工具，包括付現也能爽吃半價霜淇淋。（圖／全家提供）
▲迎接8月4日七夕情人節，全家超商推出霜淇淋不限口味買一送一，且這次不限使用任何支付工具，包括付現也能爽吃半價霜淇淋。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-02 13:14:542022-08-02 13:17:45

不管有情人還是單身，七夕優惠一個都不放過。全家超商在後（4）日七夕情人節當天，祭出「一日限定」霜淇淋不限口味買1送1，呼應「成霜入對」。全家原預計在明（3）日正式對外發表霜淇淋全新口味，不過批踢踢超商版已有網友搶先一步爆料，接檔新口味將是「芒果椰奶霜淇淋」。

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迎接8月4日七夕情人節，全家超商祭出霜淇淋一日限定買一送一，和每逢周五六日使用全盈+PAY專屬優惠不同，七夕當天不限支付工具，也就是付現同樣享有買一送一。而8月5日起又恰好接上新一波全盈+PAY專屬優惠，等於連吃四天霜淇淋買一送一。

▲全家超商在8/4七夕推出一日限定的霜淇淋買一送一，不限使用任何支付工具。（圖／業者提供）
▲全家超商在8/4七夕推出一日限定的霜淇淋買一送一，不限使用任何支付工具。（圖／業者提供）
全家上月推出「貘貘桃霜淇淋」，還來不及等新品接檔，白桃霜料就已先賣完，全台店舖目前都無法再訂購，因此各店紛紛改訂先前曾推出的口味，包括釋迦、巧克力、午茉綠、小農牛奶等，對消費者來說反倒有種隨機驚喜感。明（3）日全家超商將正式發表新口味，前幾日已有網友上網爆料，還沒公開的新口味是「芒果椰奶霜淇淋」，但暫無法確定新品實際開賣日期，能否跟上未來四天買1送1活動檔期。

情人節甜甜優惠不只霜淇淋，Mister Donut也在七夕推出「爸氣情人」優惠活動，一路從8/4七夕慶祝到8/8父親節，限時5天祭出甜甜圈、點心任選6入189元，限當場一次領取，平均單入約32元，但只能挑選39元甜甜圈，可補差價換購價高商品。7-ELEVEN店中店、外送外賣及預訂服務不適用優惠。

▲Mister Donut推出「爸氣情人」優惠活動，指定甜甜圈、點心6入189元。（圖／Mister Donut提供）
▲Mister Donut推出「爸氣情人」優惠活動，指定甜甜圈、點心6入189元。（圖／Mister Donut提供）

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