名家論壇》膝關節／電影院人潮回流？捍衛戰士後看什麼？

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這次疫情影響了全球影視產業，畢竟從前期製作到後期行銷，整體現金流也有回收壓力，這次疫情可以說改寫了院線與串流之間的窗口期，過往院線下片到串流、第四臺電影台，少說也要等個一年半載。如今不少影片已經變成下片後兩個月不到，甚至下片後即刻登陸串流也不在少數。
有熱門大片的週末兩天來客數應該會落在55-70萬上下，中型規模的電影可以拉到50萬，大型會噴過70萬，現象級電影如《復仇者聯盟：終局之戰》甚至是突破百萬週末觀影人次。
今年第23週的全台週末來客數達到61萬，算是整年度的新高，由於來客數分落在《侏羅紀世界：統霸天下》與《捍衛戰士：獨行俠》兩片，有別於前年度靠《蜘蛛人：無家日》寫下的70萬週末來客數，就影院分帳比例來說，能有兩部片推高來客數，是比靠單片打天下來得有利。
接下來幾週《雷神索爾：愛與雷霆》與《小小兵》續集接棒度過了七月。整體體健下來，截至截稿前夕，目前全年度總票房為35.4億，來客數約1395萬人次。疫情之前的來客數，整年度大概會在4300萬-4600萬之間，取決於每個年度的現象級電影與黑馬作品。而2020-2021這兩年總來客數加起來剛好4200萬人次，意味著疫情打壓底下的忠誠電影院信徒還有這些。
今年看起來要突破2000萬人次應該是沒有問題，理論上也會比前兩年最慘澹狀好，也有可能是過去正常階段的八折，如果接下來接種下一輪的加強針之後，可能還會降低部分風險值，看看家庭觀眾能否順利走入影院，也將會是一個重點指標，屆時就有機會重回整年度4000萬以上的基本來客數，那個時候，我們就能理直氣壯地說回溫了。
下半年的觀影重點將會有：年底的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》能否重新點燃觀影好奇度。畢竟第一集可是全球票房冠軍。
期待很高的《子彈列車》與《黑亞當》、《ＤＣ超級寵物軍團》《航海王劇場版：紅髮歌姬》《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》、《不》、《獸》、《黑豹》續集能否開出好票房，以及大卡司大製作的韓片《外星＋人》、《緊急迫降》，應該會是喜歡韓影鐵粉的期待大片。
國片部分：《民雄鬼屋》、《初戀慢半拍》、《藏匿處》、《科學少女 S-Girl Film》、《 童話·世界》、《山中森林》、《罪後真相》、《流麻溝十五號》、《哈勇家 GAGA》、《女優，摔吧！》與紀錄片《大俠胡金銓》與港片《神探大戰》等，就看看這些片單中誰能扮演黑馬脫穎而出？目前看起來已經具有包場潛力的《山中森林》跟《流麻溝十五號》可預期會有部分基本票倉。
當然更希望其他片中能有表現跟上半年的《咒》相似的黑馬，畢竟《咒》帶來了超級驚喜的1.7億票房，還能上架串流之後持續獨佔鰲頭！這些也都算是疫情底下對電影從業人員來說的一劑強心針。
●作者：膝關節／影評人
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