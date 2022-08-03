Lulu被觀眾虧「身材臉蛋不夠好」　一下台秒噴淚

Lulu（黃路梓茵）一向陽光、開朗，她近日受訪，坦言卸下螢幕前的光環後，自己也會低潮、有情緒，或因外界的一句話而感到脆弱受傷，但隨著年歲經驗逐步成長、慢慢與自己相處，她開始接受不麼完美的自己，「像我的《腿之歌》就是想讓大家知道，這世上本來就各種人都有、各種身型的女生都有，不同的特點都有屬於自己的價值，妳只要相信自己很美就好。」
身為工作狂的Lulu，曾連續一個月從早到晚塞滿工作，最後連自己都有點承受不了，「有天我錄完影回到家，忽然之間悲從中來、很想哭，但當時我明明什麼事都沒有，沒啥好委屈的。我才發現有點不對勁，自己有一種病識感，才覺得應該要把每一天都活的很開心、很踏實，不要逼得太緊。」
而Lulu也曾遇到觀眾對她說出如「主持人要有好的臉蛋跟身材」等話，讓她一下台就淚崩，「當時的我不知道怎麼辦，但現在的我，覺得主持重要的不是皮相，而是妳說出來的內容、傾聽受訪者，讓觀眾走入他們的故事，或能很好的掌控節目流程。」
至於對婚姻的想像，Lulu認為結婚只是一天的事，但之後面對的生活，才是真正的現實，坦言隨著年紀變化，越長大越覺得結婚這件事很難，因為這不只是2人之間，而是2個家庭的事，「不管結不結婚、對象是誰，都是自己的選擇，我覺得不管怎麼選，每個選擇終究會有所遺憾，所以要看你想要得到的是什麼，但你要愛你自己選擇的那條路，做到不負自己就好。」