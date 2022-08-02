高薪詐騙陷阱！柬埔寨掏金熱多起案件懶人包

近期柬埔寨詐騙集團的行為被公諸於世，受到國人關注。柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙華人前往，再進行軟禁和勒索贖金。如果國人被軟禁，家人又付不出贖金，很有可能會無法活著回台灣，或者會被「轉賣成奴工」、「賣血」或「賣器官」。詐騙集團的手段非常兇殘，很有可能救不出來。





我是廣告 請繼續往下閱讀

104人力銀行指出，類似案件其實層出不窮，過去也曾發生過許多跨國博弈集團透過人力仲介，或在人力銀行上刊登境外合法線上博弈工作招募員工，藉由百萬年薪、食宿全包、負擔跨國當地花費等優渥福利，吸引台灣求職者上門，但是到了當地才發現自己誤入「跨國詐騙集團」，或實為「非法博弈集團」的工作，但苦於護照遭黑心業者扣押，加上離開本國、當地人生地不熟，導致難以脫身，甚至有遭集團凌虐、被迫下海賣淫等誇張情事。





我國外交部表示，在本次引發國人高度關注的案件發生以前，外交部即接獲多起國人疑似遭到誘騙赴柬埔寨求職的陳情案件，受害者若是要求離職，詐騙集團就會以雙方已經簽訂工作契約為由，向受害者強索高額機票或食宿費用，金額從1萬到10幾萬美元不等。





我國駐胡志明市辦事處自本年2月以來，已經接獲約40起我國民眾或家屬的陳情案，指出有國人被誘騙前往柬埔寨工作，而工作內容涉及不法或與期待不符，甚至發生護照遭扣押、限制人身自由、抵抗還會被毆打或轉賣到其他非法公司的情況。事實上，過去就時常有國人被騙去柬埔寨，但今年的案例數特別多，且持續增加，希望國人保有警覺，不要讓自己或身邊的人被騙去柬埔寨。





外交部特別呼籲有意前往柬埔寨工作的國人，務必提高警覺，對於號稱高薪且具不合常理條件的徵才廣告都應該審慎評估，切勿抱持僥倖或輕忽心態，否則容易落入詐騙集團的陷阱。



