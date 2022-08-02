裴洛西效應重挫台股！大盤終場跌234點 權值股全數走弱
美股1日4大指數走勢震盪，主要指數多小幅收跌1%內，僅費半指數小漲0.38%。投資人信心受到政治因素影響，台北股市今（2）日開低走低，早盤一度拉回逾300點，終場下跌234點，收在14747點，跌幅1.56%，成交金額2148.76億元；權值股全數走弱，台積電終場下跌12元，收在492元；今日人氣強勢股則包含生技、網通、工業電腦族群。
美股道瓊工業指數下跌46.73點，跌幅0.14%，收在32798.40點；標準普爾指數小跌11.66點，跌幅0.28%，收在4118.63點；那斯達克指數下跌21.71點，跌幅0.18%，收在12368.98點；費城半導體指數上漲11.18點，漲幅0.38%，收在2978.32點。
受到「裴洛西效應」影響，台海關係緊張，導致投資人信心脆弱，台北股市今日開低走低，開盤以14860點開出，早盤一度跌逾300點至14663點，尾盤跌幅收斂，終場下跌234點，收在14747點，跌幅1.56%，成交金額2148.76億元。
權值股全數走弱，台積電終場下跌12元，收在492元，晶圓二哥聯電下跌2.98%，聯發科下跌1.59%，鴻海下跌0.92%，其餘大型電子股像是國巨、欣興、聯詠、南亞科、華新科則跌約3至5%，瑞昱、南電、祥碩、大立光、日月光投控則跌逾2%。
今日人氣強勢股有生技醫療族群，如佰研漲逾5%，聯合漲逾3%，生泰漲逾2%，慕康、益得、保瑞藥業漲逾1%；網通族群逆勢抗跌，昇達科漲逾1%，智邦、明泰、星通、合勤控漲約1%內；工業電腦族群部分走強，振樺電漲逾5%，泓格、立端漲逾2%。