快訊／本土確診+23302！死亡個案增31人　境外移入254例

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指揮中心指出，今日新增31例本土病例死亡個案，為19例男性、12例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、28例具慢性病史、19例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月31日至7月29日，死亡日期介於6月13日至7月30日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增254例境外移入個案中，127例男性，127例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家德國(11例)、越南(8例)、新加坡及菲律賓(各4例)、澳大利亞及美國(各3例)、日本(2例)、挪威、柬埔寨、馬來西亞及泰國(各1例)，另215例感染國家調查中。入境日期介於今年7月2日至8月1日。
指揮中心統計，截至目前國內累計14,912,557例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,277,937例排除)，其中4,628,294例確診，分別為20,535例境外移入，4,607,705例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計8,994例COVID-19死亡病例，其中8,979例本土，個案居住縣市分布為新北市1,977例、臺北市1,035例、臺中市882例、高雄市817例、臺南市708例、桃園市667例、彰化縣529例、屏東縣373例、雲林縣269例、南投縣259例、基隆市207例、苗栗縣200例、嘉義縣196例、宜蘭縣179例、花蓮縣148例、嘉義市146例、新竹縣138例、臺東縣131例、新竹市85例、澎湖縣20例、金門縣13例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。