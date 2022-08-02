「1MORE 迷你豆」開箱！最小主動降噪耳機　表現超過售價

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以輕巧圓潤的外觀設計，將降噪耳機常見的大尺寸壓縮在小巧的耳機內，單邊耳機重3.7克，耳機腔體僅17x13mm，可以把耳機完整塞進耳內，不會因為勾頭髮、戴帽子而不慎勾扯到耳機，盒裝內提供4種尺寸的耳塞，可以自行替換。但也因為體積非常小巧，抓取耳機上需要特別留心，容易滑手。
降噪效果符合性價比
在小小的耳機搭載1MORE獨家QuietMax主動降噪科技，透過雙耳四個聲音接收麥克風，搜集並分析環境噪音藉此將噪音消除，降噪深度可達40dB，有效阻絕外界雜訊。降噪等級有深度、舒適、抗風，另外提供通透模式。實際在餐廳內使用深度的降噪，可以消除6~7成的生活雜音，表現算是相當不錯，但長時間配戴還是有些許的耳壓感。
App設定耳機自定義功能
可以透過App設定耳機的操控功能，像是雙擊、三擊可以設定為暫停/播放、上下首、音量加減等，增加個人化的使用操作。另外，得利於耳機迷你扁平的設計，配戴時可以完全藏於耳朵之中，可在睡眠時配戴，搭配專屬的App，可以選播 30 首大自然音效入眠，另外，耳機特別設置了睡眠檢測功能，利用機內G-sensor檢測用戶頭部運動，超出特定範圍就會重新計時，當偵測到用戶入眠後就會停播音樂，並於3分鐘後自動關機，睡眠使用時必須特別留意睡醒後耳機可能會掉落。
1MORE ComfoBuds Mini重點功能
- 續航力最長可達24小時，支援Qi無線充電
- 耳朵自動偵測，自動播放或暫停
- 藍牙5.2技術，抗干擾、高速傳輸
- IPX5 防水
小巧簡潔的外型帶來更好的便利性，像是戴口罩、穿衣服時較不易勾落。主動降噪效果有超出該價位帶的表現，在戶外可以降低多數的生活雜音，沈浸在音樂的世界內。音質部分，中規中矩，低音的下潛力道還不錯，高音清亮，樂器聲、人聲都有到位，以售價3290元的定價來看，音質、降噪、續航都有超乎水準的表現。