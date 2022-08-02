中市13期重劃土地點交　地主無法運用

台中市13期市地重劃至今土地點交僅完成約38%，台中市議會今(2)日進行專案報告，民進黨議員何文海質詢指出，13期市地重劃從2010年公告重劃書，到現在已過12年，重劃區連道路都還沒完全開通，地主無法於期限3年內申請建造執照並開工，連帶影響容積獎勵的申請資格；嚴重影響地主權益，他強烈建議，應自土地全數點交完成，始計算兩年內地價稅減半徵收的期限。

我是廣告 請繼續往下閱讀

何文海表示，13期重劃區自民國98年就開始重劃作業，至今已經過了十多年，仍有多條道路尚未開放通行，然根據第13期市地重劃辦法，土地重劃完成後3年內申請、並於3年7個月內取得建造執照，即有資格申請容積獎勵。惟起造人取得建造執照後，應於六個月內開工，地主礙於道路尚未完全通行，工程車不便進入等原因，不敢輕易申請建造執照，連帶影響申請容積獎勵的期限。

另外，根據土地稅減免規則規定，自辦理重劃完成(點交日)日起，地價稅可減半徵收2年，若地主遲遲無法起造自用住宅，便無法申請地價稅的減免，待2年減免期限過了之後，地主就要負擔相差近四倍的稅率。

何文海指出，13期重劃區道路完全開放通行之日遙遙無期，台中市政府一拖再拖，將點交的時間拉長，已歷任三屆市長，造成現階段已完成點交之地主也無法自由運用土地。加上疫情影響，國內缺工情形嚴重，起造人將難以發包。

對此，何文海呼籲，台中市政府除了要加速重劃完成速度之外，也應視情況延長獎勵容積的申請、以及地價稅減半徵收的期限。

市府地政局表示，第 13 期市地重劃區自 99 年 1 月間重劃計畫書公告後陸續展辦各項重劃業務，開發地區涉及考古遺址等文化資產保存等議題，需變更都市計畫以維重劃與文化保存並進，因此延長整體規劃期程。

地政局指出，此重劃區土地分配結果自 110 年 4 月 27 日起至 5 月 27 日止公告 30 日期滿，除公告期間提出異議及受異議土地影響需待異議處理終結外，餘仍有部分區域因重劃工程尚未完工，致無法辦理重劃後土地地籍測量而暫未能辦理登記作業，地政局已請施工廠商加速趕辦。

地政局進一步指出，截至目前已囑託地政事務所辦理登記土地 1130 筆，其中私有土地計 1049 筆，占私有土地總數 1331 筆的比例為 78.8% ，土地點交則需視該區域道路開放情形辦理，截至目前已完成點交筆數約 335 筆。