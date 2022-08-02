唱歌難聽會被罰錢！新二代網紅千千分享趣味規定

擁有甜美長相的Youtuber大胃王千千，由於個性直爽且食量驚人，擁有百萬訂閱。近日千千飛往泰國探望外婆，順便旅遊。她回台灣後與粉絲互動，提到一些國外飯店有趣的禁止事項，知情的她也特別解釋原因，而她也忍不住利用社群軟體上的功能反問網友，是否有遇過什麼特殊不能做的事，一來一往的討論，也讓眾多網友大開眼界，世上真的無奇不有。
大胃王千千於7月19日回泰國的外婆家，旅遊期間常常分享當地的美食及景點，也在IG上PO出多張美照讓網友欣賞，31日返台時提到泰國飯店的一些相關規定，因此反問網友：「大家還有遇過什麼有趣的禁止事項？」，有網友提到泰國飯店禁止攜帶山竹，讓人感到困惑，千千特別解釋，不能攜帶榴槤和山竹的原因是因為榴槤氣味太濃厚，而山竹的汁液染到床單不易清洗，所以才會被禁止，另外她也提到，有網友分享泰國的捷運和計程車也不能帶榴槤，這些有趣的規定她也是第一次知道，因為往常去泰國都是住在外婆家。
除此之外，千千還貼出一項有趣的規定，有服飾店禁止店員唱歌難聽，不然會被罰錢，讓她貼出一張滿頭問號的貼圖。
另外，千千也在最新的貼文中提到已經返台，疫情的影響下，入境程序許多「app填寫入境檢疫表、等行李消毒、PCR（唾液篩檢）、排防疫計程車，雖然時間比較長但沒有想像中複雜，沿路的動線指示那些都很清楚。」