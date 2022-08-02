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2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」　活動、交通資訊一次看！

▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」，帶來跨界藝術饗宴。（圖／資料照片）
▲2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」，帶來跨界藝術饗宴。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-08-02 16:00:00

2022礦山藝術季「鎏金時尚夜」，由國際知名時尚設計師潘怡良擔任藝術總監，攜手新銳設計師郭瑋、吳日云、At.冶器金屬物件工作室王意婷、王安琪、臺北城市科技大學妝管系師生團隊、伊林與凱渥超模開啟一場時尚藝術展演；此外，更請來優人神鼓、華語樂壇實力派歌手趙傳、鬼才編舞家李冀禹領軍的金田創藝、新象劇團等，帶來跨界藝術饗宴。

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▲鎏金時尚夜活動流程與活動平面配置圖。（圖／資料照片）
▲鎏金時尚夜活動流程與活動平面配置圖。（圖／資料照片）
在晚上7時節目正式開演前，主辦單位也安排新象劇團進行暖場表演活動，與觀眾一同互動。散場期間，於晚上8時30分開始，也將邀請模特兒登台讓民眾近距離欣賞礦系服飾，歡迎民眾攝影留念。另外，如想慢遊水金九的民眾，可安排兩天一夜旅程，入住合作民宿享九折優惠，並可獲得礦山藝術季「好康券」免費參觀黃金博物館。

「鎏金時尚夜」活動地點位於水湳洞停車場(台2線濱海公路與北34線洞頂路口)，活動當日水湳洞停車場供展演活動使用，8月6日自0時至24時，暫停民眾停車。為了讓更多民眾順利來到現場，活動當日部分路將實施交通管制，並加強違規取締，主辦單位也呼籲，可多加利用相關接駁，避免人潮壅塞。

▲鎏金時尚夜自駕交通指南。（圖／資料照片）
▲鎏金時尚夜自駕交通指南。（圖／資料照片）
▲鎏金時尚夜接駁車乘車指南。（圖／資料照片）
▲鎏金時尚夜接駁車乘車指南。（圖／資料照片）
交通資訊：

一、大眾運輸及交通管制

大眾運輸－接駁車：共三條接駁路線「基隆線」、「瑞芳線」、「金九線」，於17時至19時提供進場接駁，班距為10-15分鐘一班；20時30分至22時進行撤場接駁，於會場統一發車。

基隆線

路線：八斗子觀光漁場C區停車場－大基隆駕訓班停車場－水湳洞停車場

去程：17:00 由八斗子觀光漁港C區停車場發車

回程：20:30 由水湳洞停車場發車

瑞芳線

路線：瑞芳火車站(區民廣場)－大基隆駕訓班停車場－水湳洞停車場

去程：17:00 由瑞芳火車站發車

回程：20:30 由水湳洞停車場發車

金九線

路線：新九停車場－隔頂站－黃金博物館－勸濟堂牌樓前－水湳洞停車場

去程：17:00 由新九停車場發車

回程：20:30 由水湳洞停車場發車

大眾運輸－公車：共分由「臺北市區」、「基隆市區」、「瑞芳市區」三區域出發，接搭至「金瓜石(黃金博物館)站」轉乘接駁車

臺北市區」出發：搭乘965臺北客運或1062基隆客運

基隆市區」出發：搭乘788基隆客運

瑞芳市區」出發：搭乘856臺灣好行黃金福隆線、788基隆客運、965臺北客運、1062基隆客運

交通管制：自16時至21時30分，九份隔頂路口(102縣道及北34線交叉口)、水湳洞洞頂路口(台2線濱海公路與北34線路口)實施小客車館至，除領有通行證車輛、接駁車、媒體採訪車、工作人員車輛及在地居民身分證外，於均不得進入。

自行駕車：民眾於交通管制實施(16:00-21:30)前，至「大基隆駕訓班停車場」、「新九停車場」停放車輛，搭接駁車至活動會場，車位有限，請提早入場。

▲鎏金時尚夜防疫指引與觀展須知。（圖／資料照片）
▲鎏金時尚夜防疫指引與觀展須知。（圖／資料照片）
▲鎏金時尚夜散場指引。（圖／資料照片）
▲鎏金時尚夜散場指引。（圖／資料照片）



礦山藝術季官網站：https://www.mineartfestival.com/
新北市文化局粉絲專頁：https://www.facebook.com/e7summer

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