情慾女王拒絕處男「想成家卻未果」 許藍方：都只是幻想
「最美性學博士」許藍方主持節目《許藍方的愛vs性相談室》，日前邀請「情慾女王」珍琳聊「女人心計？主動不只是男方的事！」珍琳說自認是主動派，「算偏M但不是暴力傾向，喜歡霸道總裁或葛雷那種。」許藍方問她感情會不會被放大檢視，珍琳說：「因為我一直都沒有對象，一直都尋找很多約會對象，歡迎如果有意願跟我約會的男生。」
說到喜歡類型，珍琳說：「我喜歡高、帥、壯，比我小沒關係，你不用結婚，不用說一定要對我負責、有什麼未來，我只要當下很快樂的戀愛，希望有浪漫的戀愛泡泡，有沒有發展以後再說。」坦言現在喜歡各種不同的菜，但許藍方問她能接受處男嗎？珍琳立刻搖頭說不行：「那沒辦法滿足我，我還要花時間幫他開發，那不是太累了。」現場其他人紛紛說：「希望純情但又不是處男，太難了吧？」
不過珍琳不擔心，認為若不適合，就不要浪費彼此的時間，「之前歷任感情，都是我被拋棄的，拋棄到現在，我才變得現在這個樣子，就是我只要談戀愛，我不要有未來了，就是因為以前真的太渴望，渴望有個家庭、穩定，到頭來發現對方根本就不想要這些，自己付出的都是一場空。」許藍方則說：「我們有時候追求的都是一個幻想，其實很多事情不需要期待，我們很多的成長，都是來自很多不好的經歷或過去，你之後的會，就是建立在現在的不會。」