裴洛西來台倒數！中國若攻擊 首訪台議長：將大規模報復
據悉，正展開亞洲行的美國眾議院議長裴洛西傳出，即將於今（2）日晚間訪台，引起中國強烈抗議，甚至派出多架解放軍機飛近台灣海峽中線，多艘解放軍軍艦也不斷靠近靠近航道的非官方緩衝區。不過先前曾訪問過台灣的前美眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich），1日談及裴洛西訪台議題時指出，儘管緊張局勢持續升溫，中國共產黨仍不太可能實施極端威脅，「如果裴洛西的飛機遭到擊落，那就是戰爭行為，我們別無選擇，只能進行大規模報復」。
金瑞契曾經在1997年分別訪問台灣及中國，1日時他接受《福斯新聞》訪問時說，儘管中共讓局勢變得可能具有致命嚴重性，且拜登政府讓美國軍隊變得軟弱，但即使是像習近平政權這樣好戰的領導階層也會明白，美國仍然擁有強大的軍隊，且會聯合澳洲等印太盟友進行反擊，來削弱擁有世界上最多人口的中國，使其受到重創、癱瘓。「最壞的情況就是，如果他們擊落她（裴洛西）的飛機，那就會成為一場戰爭行為。屆時我們別無選擇，只能進行大規模報復。」
金瑞契指出，在澳洲、日本等美國盟友的幫助之下，中國可能不僅受到報復性攻擊，且中國非常依賴美國進口商品，也將無法繼續大規模出口至美國，在雙重打擊之下，中國經濟也因此陷入癱瘓。金瑞契表示，「我們可以很快孤立中國，他們的城市將開始出現失業潮，如果無法進口，就會開始挨餓，所以中國人不一定處於霸凌我們的強勢地位。我認為我們必須認知這一點。」
此外，金瑞契還說，對於任何獨裁政權，像美國這樣的民主國家都必須站出來對抗，證明對方不如表現出來的那樣絕對可靠又完美，「如果我們現在屈服了，誰知道他們心中可能會得出什麼結論，以及是否會決定試圖佔領台灣，把我們逼得更緊。」