打造筏子溪水岸綠廊　議員：北段緩慢

台中市議會今 (2) 日進行專案報告，議員林祈烽表示，筏子溪是台中市的母親之河，盧市長號稱是媽媽市長，理應對母親之河投入更多的規劃和建設，但現實情況卻不是如此。過去 4 年的規劃和建設太過緩慢，尤其是台灣大道以北的上游河段，幾乎停滯，真的令人很失望。

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林祈烽表示，筏子溪雖然是中央管理的河川，但市府在整治和規劃的功能定位上，要扮演更積極的角色，經費預算有問題，立法院蔡副院長、張廖萬堅立委都極力爭取中央補助，先前張廖立委就爭取了近 13 億元完成了筏子溪兩岸的土地徵收問題，最近爭取近 8000 萬元要將筏子溪打造成水岸綠廊，絕沒有中央卡盧秀燕的問題，大家都齊心希望台中市的河川能有更美麗的景觀。

林祈烽說，市民要的不只是一個「 TAICHUNG 」意象，而是要一個可以親水遊憩、又有景觀生態水岸綠廊，市府計畫要從魚市場到 TAICHUNG 意象文字地標之間的河段營造成綠廊景觀，總工程經費要花 4100 萬元，但台灣大道以北的筏子溪段、西屯區和大雅區這邊的計畫是什麼？市府有規劃嗎？

水利局長范世億說，筏子溪是中央管河川，市府是站在認養的角度在管理，他曾擔任過三河局局長，完全了解筏子溪這一段的問題，因 NGO 團體介入很深，這個河段僅剩堤防還沒做，至於景觀要著墨多少其實很困難， NGO 團體認為筏子溪最好都不要去動它，蔡副院長現在爭取的都是土地徵收的部份，這部份三河局也還沒完成，感謝蔡副院長的爭取和幫忙。

水利局表示，市府為讓市民有更好生活環境，已成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，積極爭取中央經費， 108 年起投入近 1 億 1500 萬元（含地方配合款與前瞻計畫），除結合大型活動宣傳、點亮「 TAICHUNG 」迎賓河段，河川整治也從水環境走向水文化，市府與台中魚市場公私合作，利用既有建築物設立「筏子溪水文化暨環境教育館」，經費約 4400 萬元，於去年 10 月啟用，已舉辦多場親水生態體驗營。