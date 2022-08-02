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裴洛西明訪立院！游錫堃確診「未出關」　提早解隔辦法曝

▲政院擬開放福島食品，藍嗆杯葛總預算協商，立法院長游錫堃喊話，盼總預算能順利通過。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.27)
▲政院擬開放福島食品，藍嗆杯葛總預算協商，立法院長游錫堃喊話，盼總預算能順利通過。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.27)

編輯中心/綜合報導

2022-08-02 14:52:39

美國眾議院院長裴洛西將於今（2）晚間抵達台灣，相關消息傳出她將在明天8：50分，拜訪立法院長游錫堃與立院朝野黨團總召，時間預計半小時；不過游錫堃剛結束拜訪捷克行，並在7月29日在機場篩檢陽性確診，目前輕症隔離中，依據現行規定，游錫堃適用2種提早解隔方式，有機會與裴洛西見面。

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針對發言人裴洛西訪台相關事宜，發言人莊人祥受訪則表示，國際外賓訪台，指揮中心並無沒有進一步訊息，所以沒有相關規劃。

媒體追問指揮中心是否將為游錫堃解套？對此，莊人祥指出，一切都會依照防疫規定辦理，目前所有輕症確診個案，將依據5月30號修訂的《嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件》做處置。

莊人祥指出，依據規定，只要符合下列2個條件之一，就可以解除隔離，包含「確診24小時以上，追蹤呼吸道檢體快篩2次陰性」、「或距發病日或採檢陽性日達 5 天(含)以上追蹤一次呼吸道檢體快篩陰性」。

目前游錫堃7月29日確診新冠肺炎，症狀為輕症在家休養，游錫堃自述症狀為喉嚨乾乾、有點痛，稍感不適，沒有發燒，已經視訊看診並服藥；依據現行規範可適用以上2種方式，提前解隔。（編輯：孫唯容）

▲（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心修訂《嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件》。（圖／指揮中心提供）
根據《嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件》，隔離治療之非重症確診個案，須同時符合下列第（一）和（二）項，始得解除隔離治療，並進行 7 天自主健康管理。

（一）無 COVID-19 相關症狀，或有症狀但退燒至少 1 天且症狀緩解，或有症狀但為其他病因所致。
（二）符合下列 2 款條件之一（快篩須由醫事人員執行，醫事人員得自行採檢）：
1. 距確診 24 小時以上追蹤兩次呼吸道檢體(間隔至少 24 小時)快篩陰性，或距發病日或採檢陽性日達 5 天(含)以上追蹤一次呼吸道檢體快篩陰性
2. 距發病日或採檢日已達 7 天(無須採檢)。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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