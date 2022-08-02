長新冠容易喘！醫開「威而鋼」助改善 羅一鈞：予以尊重
胸腔科醫師蘇一峰在臉書上表示，日前收治過一名個案，確診康復後容易感到喘，連一層樓樓梯都爬不完，但經檢查確有一切正常，吃藥反而更惡化，直到最後開立「威而鋼」給他服用後，情況才改善，對此，療應變組副組長羅一鈞則回應，尊重醫師開藥方式，但也提醒民眾切勿自行購買服用，以免發生副作用。
據了解，蘇一峰醫師透過臉書分享，該名個案確診後，容易感到氣喘，但肺部X光、心電圖都顯示正常，服用過多種藥物都沒有效果，有時甚至還會更糟糕，因此最後開立威而鋼讓病人服用，藉以改善肺部血流，結果出現明顯好轉。
稍早媒體在疫情記者會中，詢問威而鋼治療長新冠是否合理，羅一鈞則表示，胸腔科醫師依據病人情況開立藥物，指揮中心都予以尊重，但同時也要提醒民眾，威而鋼是處方藥物，切勿因自身有症狀就自行購買服用，以免受副作用影響。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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