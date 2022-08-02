奧運男神拍偶像劇！李洋、王齊麟對打「羽球王子」

奧運金牌男神王齊麟、李洋以及「羽球王子」王子維客串偶像劇《決勝的揮拍》，劇中謝佳見和王子維搭檔，與「麟洋配」進行男子雙打PK賽，讓謝佳見表示拍攝當天是他人生中最榮耀及開心的時刻，還變成小粉絲趁空檔找3位球星簽名，他說這是許多人夢寐以求的組合，直呼：「死無遺憾。」
第一次戲劇演出的李洋，表示在劇中打球是完全不會緊張，但要看劇本講台詞，就讓他直呼「很新奇」，拍攝結束後他則自首是NG王，開口第一句台詞就NG了，搭檔王齊麟馬上打圓場，表示因為李洋的台詞比較多，才會NG。王齊麟替搭檔李洋的戲劇初體驗評分98分，而李洋也替王齊麟評了100分，李洋自嘲2分就是NG才少掉的。
對於在偶像劇軋一角，王齊麟覺得「超酷」，是很特別的體驗，因為很多人在劇中是要演別人，沒想到他們就是演自己。聽到《決勝的揮拍》是台灣第一部以羽球為主的偶像劇，王齊麟很興奮的表示希望看完可以讓更多人喜歡上羽球這個項目的運動；李洋也說希望透過戲劇，可以讓觀眾更直接看到球員練習的酸甜苦辣。
身為謝佳見的搭檔，王子維大讚謝佳見的球技很不錯，有一些組合球算是現學現賣，但兩人合作起來很有默契，拍攝前套招就很快上手。戲劇初體驗的王子維坦言有些小緊張，他說比賽的時候，攝影機都離他們很遠，但拍戲不一樣，攝影機跟燈光就會靠近你，但又要不為所動，算是訓練自己要克服分心。全劇預計在11月於民視無線台及馬來西亞Astro歡喜台播出。