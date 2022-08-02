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最強中秋月餅！奢華魚子醬與米其林獻藝　LADY M花燈超美

▲最強中秋節月餅盤點看這裡！Royal Caviar Club奢華魚子醬、黑松露入餅；新光三越請出4大米其林主廚獻藝、引進5大日本品牌超人氣伴手禮首度來台；LADY M的月夜霓光花燈禮盒最唯美。（圖／LADY M提供）
▲最強中秋節月餅盤點看這裡！Royal Caviar Club奢華魚子醬、黑松露入餅；新光三越請出4大米其林主廚獻藝、引進5大日本品牌超人氣伴手禮首度來台；LADY M的月夜霓光花燈禮盒最唯美。（圖／LADY M提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-02 17:48:042022-08-02 18:27:05

最強中秋節月餅盤點！今年不只奢華加入Royal Caviar Club頂級魚子醬、黑松露食材，打造輕奢美味；還有4大米其林文華東方雅閣、MUME、LONGTAIL、富錦樹台菜香檳4位主廚一起獻藝，新光三越更請出5大日本品牌超人氣伴手禮，皇居御用虎屋羊羹、烏雞庵烏骨雞金箔蛋糕等夯品都是首度來台；LADY M的月夜霓光花燈，則堪稱最唯美月餅禮盒。

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▲MUME主廚林泉領軍打造「TASTE by MMHG星月典藏精緻禮盒」初登場推薦價1,980元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲MUME主廚林泉領軍打造「TASTE by MMHG星月典藏精緻禮盒」初登場推薦價1,980元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲LONGTAIL中秋月餅禮盒，獨家初登場推薦價1,280元。（圖／新光三越提供）
▲LONGTAIL中秋月餅禮盒，獨家初登場推薦價1,280元。（圖／新光三越提供）
新光三越今年齊聚4大米其林一星餐廳主廚獻藝，台北文華東方酒店雅閣中餐廳主廚張國邦、MUME主廚林泉、LONGTAIL主廚林明健、富錦樹台菜香檳主廚黃旅毅，一舉推出備受矚目的中秋限定月餅禮盒。並全新打造「日系伴手禮選物店」於新光三越全台5店快閃巡迴，首站8/25～9/11在台北信義新天地A8亮相。

▲Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派，首度登台推薦價890元；首度登台Butter Bulter布列塔尼奶油酥餅18入禮盒 推薦價780元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派，首度登台推薦價890元；首度登台Butter Bulter布列塔尼奶油酥餅18入禮盒 推薦價780元。（圖／記者蕭涵云攝）
新光三越還獨家引進5大日本品牌超人氣伴手禮，橫跨5世紀的日本皇居御用甜品虎屋夜之梅小倉紅豆羊羹與小形羊羹、日本金澤名菓烏鷄庵烏骨雞金箔蛋糕、JR東日本伴手禮大賞冠軍Butter Butler布列塔尼奶油酥餅、話題新作THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕、東京必買Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派。

▲皇家奢華魚子醬月餅禮盒，每盒4入，售價3,750元。（圖／Royal Caviar Club提供）
▲皇家奢華魚子醬月餅禮盒，每盒4入，售價3,750元。（圖／Royal Caviar Club提供）
最奢華當屬香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，攜手國際知名法籍甜點主廚Gaël Majchrzak，打造「皇家奢華魚子醬月餅」，每顆使用多達6克、珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，延續去年30天售罄千盒的美味，全新再設計義大利黑松露及義大利草莓兩款風味。

▲Lady M月夜霓光花燈中秋禮盒2,380元，即日起至8/21在官網獨家開放預購。（圖／LADY M提供）
▲Lady M月夜霓光花燈中秋禮盒2,380元，即日起至8/21在官網獨家開放預購。（圖／LADY M提供）
最唯美月餅當然是LADY M的「月夜霓光花燈中秋禮盒」，金黃靈巧的玉兔搭配浸沐在月光下的明月祥雲剪影，繽紛絢麗超吸睛。搭配由香港奇華餅家製作的奶黃月餅，以優雅伯爵茶香、紫薯蜜香及咖啡苦甜三款限定風味，帶來平安祝福。

▲台北101紀念酒紅瓶與中秋月餅禮盒。（圖／台北101提供）
▲台北101紀念酒紅瓶與中秋月餅禮盒。（圖／台北101提供）
台北101延伸跨年煙火的震撼，今年首次推出中秋月餅禮盒，放入層次豐富的特選干貝XO醬、蓮蓉松子、棗泥核桃及烏豆沙蛋黃4款廣式月餅，搭配冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」。還可搭配年度限量台北101紀念酒紅瓶，源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，一起品嚐市場上年份最高的陳年高粱。

▲香港皇玥榮獲4年最高金獎肯定的「流心雙輝」中秋禮盒，8入1398元。（圖／香港皇玥提供）
▲香港皇玥榮獲4年最高金獎肯定的「流心雙輝」中秋禮盒，8入1398元。（圖／香港皇玥提供）
香港皇玥自2019年起，連續四年勇奪食品諾貝爾獎Monde Selection最高金獎肯定，除了經典流心雙輝月餅禮盒，今年全新打造低糖醇香四色月餅，採天然麥芽糖醇代替白糖，大大減低甜度，卻仍保有軟滑口感；並搭配黑芝麻和茶香，醇厚卻健康；並在SOGO獨家推出「流心貓山王榴槤月餅」，風味獨特

▲哈根達斯「極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒，建議售價1080元～2980元。（圖／Häagen-Dazs提供）
▲哈根達斯「極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒，建議售價1080元～2980元。（圖／Häagen-Dazs提供）
Häagen-Dazs再次攜手法國藝術殿堂羅浮宮博物館，推出一系列「極致心藝 極致之最」冰淇淋禮盒，將鎮館之寶《蒙娜麗莎的微笑》、《薩莫色雷斯的勝利女神》、《邱比特系列雕像》等藝術風格融入設計，並以頂級冰淇淋搭配紫薯、無花果乾、黑芝麻等新風味巧克力脆皮，還有法式手工堅果莎布蕾餅乾，帶來酥脆口感。

▲茶香禮盒，售價880元，限量供應。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）
▲茶香禮盒，售價880元，限量供應。（圖／珠寶盒法式點心坊提供）
珠寶盒法式點心坊大推法式甜點結合在地元素的8款禮盒，首度以7款法式甜點結合中式6大茶系打造「茶香禮盒」，融合TERRA土然巧克力與經典奶黃流心口味的「花好月圓」月餅禮盒，還有今年首見客的「千層派禮盒」，以經典法式千層結合秋韻白柚、傳統月餅內餡棗泥紅豆結合鴛鴦鹹蛋黃，帶來創新。

▲微熱山丘鳳梨奶黃月餅、紅玉蘋果月餅，建議售價590元～890元。（圖／微熱山丘提供）
▲微熱山丘鳳梨奶黃月餅、紅玉蘋果月餅，建議售價590元～890元。即日起至8/14於官網、實體門市開放預購，凡指定8/15～9/5到貨，即可享有中秋優惠、滿千免運、滿萬9折等折扣。（圖／微熱山丘提供）
微熱山丘今年以鳳梨與蘋果的酸甜滋味 ，打造充滿台灣味的水果月餅，除了經典「鳳梨奶黃月餅」，今年首次將日本青森縣紅玉蘋果結合台灣烤地瓜，推出全新口味「紅玉蘋果月餅」。

▲裕珍馨中秋限定美味，即日起至8/25，購買超過15盒即享95折優惠。（圖／裕珍馨提供）
▲裕珍馨中秋限定美味，即日起至8/25，購買超過15盒即享95折優惠。（圖／裕珍馨提供）
傳統裕珍馨除了經典廣式月餅、日式桃山月餅，嶄新打造「香蘭蓮蓉」與 「超濃可可」兩款季節限定新口味，超澎湃祭出40款中秋禮盒，搭配知名日本緣筆書家曾山尚幸，揮毫「因為想你，所以送禮」手寫設計，傳遞溫馨的思念。

▲星巴克2022中秋禮盒，營造懷舊美好滋味。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克2022中秋禮盒，營造懷舊美好滋味。（圖／台灣星巴克提供）
星巴克則以微醺熟成氣息的「咖啡焦糖威士忌月餅」、新創港式「蓮蓉蜜香松子月餅」、「蜜柚紅茶酥」等作品，重溫記憶中的美好滋味，並運用老宅常出現的「牛眼窗」元素，蘊藏花磚、鐵窗、壓花等古意設計。尤其選用精緻木紋珠寶盒打造的「月光寶盒」，還以細緻電繡織片在盒面勾織月光美景，很值得收藏。

▲東京牛奶起司工坊中秋禮盒，20入售價860元、25入售價1,100元、30入售價1,290元。（圖／東京牛奶起司工坊提供）
▲東京牛奶起司工坊中秋禮盒，20入售價860元、25入售價1,100元、30入售價1,290元。（圖／東京牛奶起司工坊提供）
來台5年的東京牛奶起司工坊，特別打造台灣限定版包裝中秋禮盒，一次可以吃到「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「草莓＆奶茶起司夾心餅乾」及「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」三大暢銷人氣之作，並同步同步開賣全新「椰子＆古岡左拉起司夾心餅乾」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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