最強中秋月餅！奢華魚子醬與米其林獻藝　LADY M花燈超美

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新光三越還獨家引進5大日本品牌超人氣伴手禮，橫跨5世紀的日本皇居御用甜品虎屋夜之梅小倉紅豆羊羹與小形羊羹、日本金澤名菓烏鷄庵烏骨雞金箔蛋糕、JR東日本伴手禮大賞冠軍Butter Butler布列塔尼奶油酥餅、話題新作THE CHEESE TERRINE BAKE起司凍蛋糕、東京必買Baked Mallow奶油棉花糖夾心千層派。
最奢華當屬香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club，攜手國際知名法籍甜點主廚Gaël Majchrzak，打造「皇家奢華魚子醬月餅」，每顆使用多達6克、珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，延續去年30天售罄千盒的美味，全新再設計義大利黑松露及義大利草莓兩款風味。
最唯美月餅當然是LADY M的「月夜霓光花燈中秋禮盒」，金黃靈巧的玉兔搭配浸沐在月光下的明月祥雲剪影，繽紛絢麗超吸睛。搭配由香港奇華餅家製作的奶黃月餅，以優雅伯爵茶香、紫薯蜜香及咖啡苦甜三款限定風味，帶來平安祝福。
台北101延伸跨年煙火的震撼，今年首次推出中秋月餅禮盒，放入層次豐富的特選干貝XO醬、蓮蓉松子、棗泥核桃及烏豆沙蛋黃4款廣式月餅，搭配冠軍麵包師吳寶春的「國王蛋黃酥」。還可搭配年度限量台北101紀念酒紅瓶，源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，一起品嚐市場上年份最高的陳年高粱。
香港皇玥自2019年起，連續四年勇奪食品諾貝爾獎Monde Selection最高金獎肯定，除了經典流心雙輝月餅禮盒，今年全新打造低糖醇香四色月餅，採天然麥芽糖醇代替白糖，大大減低甜度，卻仍保有軟滑口感；並搭配黑芝麻和茶香，醇厚卻健康；並在SOGO獨家推出「流心貓山王榴槤月餅」，風味獨特。
Häagen-Dazs再次攜手法國藝術殿堂羅浮宮博物館，推出一系列「極致心藝 極致之最」冰淇淋禮盒，將鎮館之寶《蒙娜麗莎的微笑》、《薩莫色雷斯的勝利女神》、《邱比特系列雕像》等藝術風格融入設計，並以頂級冰淇淋搭配紫薯、無花果乾、黑芝麻等新風味巧克力脆皮，還有法式手工堅果莎布蕾餅乾，帶來酥脆口感。
珠寶盒法式點心坊大推法式甜點結合在地元素的8款禮盒，首度以7款法式甜點結合中式6大茶系打造「茶香禮盒」，融合TERRA土然巧克力與經典奶黃流心口味的「花好月圓」月餅禮盒，還有今年首見客的「千層派禮盒」，以經典法式千層結合秋韻白柚、傳統月餅內餡棗泥紅豆結合鴛鴦鹹蛋黃，帶來創新。
微熱山丘今年以鳳梨與蘋果的酸甜滋味 ，打造充滿台灣味的水果月餅，除了經典「鳳梨奶黃月餅」，今年首次將日本青森縣紅玉蘋果結合台灣烤地瓜，推出全新口味「紅玉蘋果月餅」。
傳統裕珍馨除了經典廣式月餅、日式桃山月餅，嶄新打造「香蘭蓮蓉」與 「超濃可可」兩款季節限定新口味，超澎湃祭出40款中秋禮盒，搭配知名日本緣筆書家曾山尚幸，揮毫「因為想你，所以送禮」手寫設計，傳遞溫馨的思念。
星巴克則以微醺熟成氣息的「
來台5年的東京牛奶起司工坊，特別打造台灣限定版包裝中秋禮盒，一次可以吃到「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「草莓＆奶茶起司夾心餅乾」及「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」三大暢銷人氣之作，並同步同步開賣全新「椰子＆古岡左拉起司夾心餅乾」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！