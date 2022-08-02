iPhone 14傳聞將加入螢幕恆亮 不需解鎖也能看時間
如果沒有意外，照慣例Apple會在9月舉辦秋季發表會中，會發表最新旗艦機iPhone 14系列，目前網路上關於新機的傳言不少， 根據外媒最新揭露的訊息，iPhone 14很有可能會搭配鎖定畫面恆亮功能，不需要點擊或是解鎖就能看到時間和通知。
國外知名的科技網站《9To5Mac》指出，有開發者發現目前可以透過 SwiftUI 的預覽的方式，加入一種全天候顯示的功能，當開發者在模擬器中選擇關閉螢幕，在SwiftUI的預覽介面中，就可以看到 iPhone 鎖定畫面上的Widget小工具變成半透明，然後背景會變暗，剩下時間與日期的資訊以黑底白字的方式顯示。
若屬實，未來iPhone 14不需要解鎖或是觸碰螢幕就能快速查看日期和相關的桌面資訊，但目前尚無法確認恆亮是否能有自訂功能的選擇。另外也有開發者發現，7 月底推出的 iOS 16 Developer Beta 4 版本，也被發現螢幕恆亮、隨顯螢幕的相關資訊。
使用者鎖定iPhone進入休眠模式狀態下，鎖定畫面的桌布會變暗、飽和度降低，藉此讓讓鎖定畫面的時間、Widget可以看得清楚，當再度拿起 iPhone 時，螢幕會亮起來，顏色也會恢復正常的狀態。有一說此功能只會被使用在新一代的Pro版本上。