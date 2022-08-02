「八色烤肉mini」登台！一人開吃韓國烤肉 9套餐220元起
過去想吃韓國銅盤烤肉，必須揪朋友一起，而且種類還不能點太多，但現在一人大啖韓國烤肉不是夢！看準後疫情時代獨食商機崛起，「八色烤肉mini」全球首家門市登台，進軍台北101地下美食街，個人套餐最低220元開吃，招牌八色烤肉套餐也吃得到。為慶祝門市開幕，今明兩日（8/2、8/3）加碼每日前101組客人，點任一套餐免費送飲料5選1。
韓國是相當注重群體概念的民族，因此過去無論玩什麼、吃什麼，都習慣揪朋友一起，但隨著後疫情時代改變消費型態，促使獨食文化遍佈全球。台韓合作的「八色烤肉mini」，全球首家門市正式進軍台灣市場，正是主打火烤盤獨食料理，提供現烤的單人肉品套餐，套餐價格最低220元起，包含肉類主食、兩款韓式小菜、米飯、包肉生菜、湯品及3款沾醬，解決過去吃韓國烤肉需多人共同分食的問題。
台灣首家門市菜單共有9款烤盤獨食料理，價格落在220元至380元，其中包括最招牌的八色烤肉套餐（258元），八種口味五花肉包含人蔘、花草、松葉、大蒜、紅酒、咖哩、大醬和辣椒，由主廚事先將五花肉烤至略帶酥香，再放置火烤盤上，夾帶著滋滋的聲音上桌，正如自己親手現烤。
過去吃韓式餐廳，消費者礙於份量太大的問題，如果用餐人數少，就不能點太多經典韓式小吃，因此八色烤肉mini也趁勢推出「迷你版」的韓式炸雞翅、年糕、韓式煎餅，還有市面上較少見的韓式炸水餃，可搭配泡菜一起入口，一小盤份量一個人就能輕鬆解決。
「八色烤肉mini」全球首家門市日前已於台北101地下美食街1樓開幕，今明兩日（8/2、8/3）加碼回饋每日前101組用餐客人，只要點任一套餐，就免費送飲料五選一。