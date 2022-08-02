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七夕神助攻　高雄必拜「月老廟」大公開

▲旗津天后宮月老，是廟方特別從杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈。（圖／高市府觀光局提供）
▲旗津天后宮月老，是廟方特別從杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-08-02 15:39:58

七夕情人節將至，高市府觀光局特別幫大家整理高雄月老走訪攻略，不管有伴沒伴，七夕來趟高雄「神」助攻，為自己桃花開運加分。推薦數間知名的月老廟，如鹽埕霞海城隍廟、苓雅高雄關帝廟、鳳山雙慈殿等，都是必拜首選！

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高市府觀光局局長周玲妏說，高雄宗教廟宇數量全台第二多，宗教旅遊也相當盛行，每逢七夕各家月老廟也是人潮滿滿，除了上述網友激推的三間月老廟之外，要介紹幾家巷仔內才知道的月老廟給大家參考，如「左營元帝廟」的月老神像是站著的，據說很多民眾受指引來這裡參拜後順利脫單，元帝廟的前方就是蓮池潭，參拜完月老也能到附近走走，感受左營舊城風情。

▲鹽埕霞海城隍廟月老由台北分靈而來，吸引許多南部民眾前往參拜。（圖／高市府觀光局提供）
▲鹽埕霞海城隍廟月老由台北分靈而來，吸引許多南部民眾前往參拜。（圖／高市府觀光局提供）
位於旗津鬧區的「旗津天后宮」也有月老，是廟方特別從杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈，在旗津媽祖及月下老人的庇佑下，讓民眾能夠祈求月老促成好姻緣。現在來旗津還有暑期限定的黑沙玩藝節、啤酒嘉年華，及小朋友們最愛的氣墊樂園等。

說到月老廟大家都會先想到霞海城隍廟，已有百年歷史的「鹽埕霞海城隍廟」是從台北城隍廟分靈過來，就位在富野路知名排骨飯旁邊，該廟宇最有名的莫過於城隍夫人的那雙馭夫鞋，讓許多人慕名而來祈求婚姻幸福。來到鹽埕區除了拜拜外，在地美食景點更不可錯過，而愛河灣還有最夯的「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河，都是情侶約會必訪浪漫景點。 

▲山雙慈殿月老，最特別是會給參拜民眾「緣粉」加持。（圖／高市府觀光局提供）
▲山雙慈殿月老，最特別是會給參拜民眾「緣粉」加持。（圖／高市府觀光局提供）
香火相當旺盛的高雄關帝廟(又稱武廟)，裡面供奉「職掌姻緣月老星君」，也是網友們激推的月老廟，廟方有安排專人解說教導大家怎麼向月老祈求恩賜良緣。而周邊有武廟市場及美食小吃一條街，拜完月老廟剛好可以祭一下五臟廟。

鳳山歷史最悠久的雙慈殿主要供奉天上聖母跟觀世音菩薩，以女性為主神的廟宇，在地民眾相信會特別保佑女生順利找到姻緣，參拜時會給信眾一包緣粉，女信眾把緣粉點在雙頰上，男信眾點於喉頭，回家再於門前灑一些，每天出門就抹一些在耳後直到用完，等待自己的緣份出現。

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