七夕神助攻　高雄必拜「月老廟」大公開

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位於旗津鬧區的「旗津天后宮」也有月老，是廟方特別從杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈，在旗津媽祖及月下老人的庇佑下，讓民眾能夠祈求月老促成好姻緣。現在來旗津還有暑期限定的黑沙玩藝節、啤酒嘉年華，及小朋友們最愛的氣墊樂園等。
說到月老廟大家都會先想到霞海城隍廟，已有百年歷史的「鹽埕霞海城隍廟」是從台北城隍廟分靈過來，就位在富野路知名排骨飯旁邊，該廟宇最有名的莫過於城隍夫人的那雙馭夫鞋，讓許多人慕名而來祈求婚姻幸福。來到鹽埕區除了拜拜外，在地美食景點更不可錯過，而愛河灣還有最夯的「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河，都是情侶約會必訪浪漫景點。
香火相當旺盛的高雄關帝廟(又稱武廟)，裡面供奉「職掌姻緣月老星君」，也是網友們激推的月老廟，廟方有安排專人解說教導大家怎麼向月老祈求恩賜良緣。而周邊有武廟市場及美食小吃一條街，拜完月老廟剛好可以祭一下五臟廟。
鳳山歷史最悠久的雙慈殿主要供奉天上聖母跟觀世音菩薩，以女性為主神的廟宇，在地民眾相信會特別保佑女生順利找到姻緣，參拜時會給信眾一包緣粉，女信眾把緣粉點在雙頰上，男信眾點於喉頭，回家再於門前灑一些，每天出門就抹一些在耳後直到用完，等待自己的緣份出現。