分散注意？美軍2架專機同抵大馬 裴洛西或「換機」來台
美國眾議院議長裴洛西（Nacy Pelosi）在29日展開亞洲行，以新加坡作為這趟訪問行程的第一站，2日上午便搭乘專機前往下一站馬來西亞。不過在裴洛西搭乘的呼號「SPAR19」波音C-40C運輸機抵達吉隆坡不久，又有另一架呼號為「SPAR20」的波音C-40C運輸機從日本飛往吉隆坡，引起外界關注，該運輸機是要「伴飛」還是讓裴洛西「換機」來台。
根據即時航班飛行狀況網站「Flightradar24」資料顯示，裴洛西搭乘的「SPAR19」C-40C專機在2日上午9時45分從新加坡實里達機場（XSP）起飛，約於同日上午10時40時左右抵達吉隆坡雪邦國際機場。
不過紀錄顯示，在裴洛西抵達之際，另一架同為美國政府的「SPAR20」C-40C專機，也從日本東京出發，並在上午11點52分左右也抵達吉隆坡。
目前尚不清楚為何有2架C-40C運輸機同時抵達吉隆坡，也不能確定裴洛西接離開馬來西亞時會搭乘哪架專機。有聲音指出，這很可能是「障眼法」，讓外界摸不清楚裴洛西究竟是搭乘哪架專機前往台灣。
中國《環球時報》引述衛星遙感地理空間分析公司「覓熵科技」報導指出，「SPAR20」C-40C專機並非從從日本駛來，而是從美國史考特空軍基地起飛，經日本最後抵達馬來西亞。該公司科技研判人員分析，這是一次值得關注的長距離飛行，動機可能是美國某些領域的專家為了某種行動伴飛，也可能是要換掉此前裴洛西的座機。
若如先前外界消息所述，裴洛西將在馬來西亞停留數小時後，在2日晚間10時20分飛抵松山機場，預計3日上午會晤蔡英文總統，接著下午離台並可能飛往日本繼續亞洲行。