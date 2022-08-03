張鈞甯催生、青峰搶聽　安溥新歌「曾被汽車廣告退稿」

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這首歌最後能夠完成且收錄在《9522》專輯中，最大推手是張鈞甯，因為她非常喜歡安溥創作的demo旋律和未完成的歌詞，鼓勵安溥把它寫完，安溥說：「這兩年我大部分時間忙著孩子和工作，她是不管在哪裡都和我聊心事比較緊密的朋友，所以她比較了解我這幾年的心路歷程。」這首歌，像是兩個女生的悄悄話，安溥既是寫給張鈞甯，也寫給自己。
歌曲完成後，安溥找青峰試聽，一聊才發現他今年要做的專輯，跟《9522》一樣也是16首歌，於是兩人互相聽對方的專輯，一路聊著彼此的近況到天亮。不僅如此，《9522》的兩位女製作人黃小楨、Cia Cia何欣穗都是安溥多年來很親密的音樂製作夥伴，加上經紀、企宣團隊有志一同都很喜歡〈最好的時光〉，因而這首歌成為新專輯第一首和大家見面的歌曲。安溥說：「這首歌穿越時空、打破時空，連結了過去跟未來，還有我生命中很重要的朋友們，都參與了這個過程。」
重要的朋友，還包括「女巫店」的店長彭郁晶，以及當年從「女巫店」就開始聽安溥唱歌的聽眾們。安溥說：「在我的成長過程裡，要不是女巫店的店長告訴我，你就是繼續活，該掙扎的要掙扎、該妥協的要學會妥協，我可能無法在走過20多年後，回頭看當時的自己，也不會成為現在的我。」因此，《9522》專輯的16首歌曲中，有一些是曾經只在女巫店唱過一兩次的歌，不刻意追求流行的編曲模式幫作品加油添醋，希望把詞曲原本純粹的情感，獻給那個年代和安溥一起長大的老聽眾們。
安溥也希望青春期的孩子們，能夠從這張她青春期所創作出來的專輯中，找到與自己共感的連結，她說：「這是一封給正在成長的女孩與女人，也給一起成長的我們，深淺豐富、祝福老去也祝福青春的情書。」於是，聽到〈最好的時光〉這首歌，男孩女孩們都能知道自己一定會繼續走下去，變成自己需要成為的那種男人女人，所有的遺憾跟追悔的時光，都還有更多會被發展下去的的一切。」
此外，包括9m88、lulu黃路梓茵、于子育、艾怡良、柯佳嬿、唐綺陽、陳文茜、張鈞甯、許茹芸、理科太太、黃韻玲、彭佳慧、萬芳、鄭宜農等在影視圈不同領域有傑出表現的女性以及一位神秘嘉賓，都參與「最好的時光」影片錄製，鼓勵大家儘管不是最美好的年代，都不要放棄追尋屬於自己最好的時光。影片將在安溥IG、牡蠣音樂官方YT播出。
安溥最新專輯《9522》，首波強打〈最好的時光〉8月3至5日在Hit Fm首播，5日各大音樂平台數位上架；實體、數位專輯9月30日同步發行。（編輯：楊穎軒）