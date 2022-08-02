裴洛西訪台！蔡詩萍：完全不能理解為何台灣有人反對？

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蔡詩萍強調，「裴洛西是眾議院議長，眾議院每兩年改選一次，要在眾議院長期擔任議員，已經不容易，要在眾議院擔任多數黨領袖，那尤其不容易，不但你自己要連續贏得選舉，成為資深議員，更要你所屬的政黨，能贏得過半席次，你才有機會在自己夠資深，也在所屬政黨能席次過半下，方可挑戰眾議院議長職位」，眾議院議長在美國體制下，若總統「一旦有事」，排班遞補的順位僅次於副總統，重要性不言可喻。
蔡詩萍直言，「這樣一位眾議院議長，若有機會『順道』來訪台灣，請問，我們台灣人，能不歡迎她嗎？」
蔡詩萍表示，在美台關係仍只能維持「非邦交關係」的現實處境下，政府官員來台的層級，有其極限，所以高層官員多半都是卸任後，才有機會來台，然而，參眾兩院的議員，則因為他們代表的是國會，代表的是民意機關，因而能突破「邦交」的限制，時不時以具體行動，包括參訪台灣，以及力挺中華民國，「我們在台灣，感謝都來不及，還有什麼好說三道四的呢？」
蔡詩萍感慨，「我不能理解的是，台灣竟然也有一批人，或者跟著北京起舞，或者過分憂慮中共反應，也在那嚷嚷，裴洛西來台沒好處，會釀成兩岸緊張，軍事衝突危機等等」。
蔡詩萍分析，「裴洛西來台，就是國際焦點，就是美國國會的訊息之一，裴洛西親自來台，即使旋風式停留，她也能感受台灣民主開放的氣息，這是讓美國國會傾聽台灣民主之音的近距離接觸，誰說沒有好處？單單一位眾議院議長來台，都讓中共政權狠話說盡了，難道裴洛西不會更明白，中共對台灣的威脅嗎？她親身理解了這威脅，美國國會對台灣的支持，會不更具體，更實際嗎？」
蔡詩萍也指出，兩岸會緊張，說真的，還欠一次裴洛西來台嗎？「這幾年，共機擾台有哪天少過，跟裴洛西有關係嗎？」中共從來沒「放棄武統」，威脅恐嚇台灣，哪一天少過？「台灣人還有什麼可選擇的？中華民國如果不想被消滅，還能靠哪邊站？」
蔡詩萍最後結論，「你要被中共武統嗎？你想讓中華民國被消滅嗎？你想放棄現在的自由民主體制嗎？如果答案都是『不』，那台灣不傾斜於美國西方體制，我們傾斜誰？」
蔡詩萍進一步分析，保持平衡「是空話，是廢話」，因為當中美關係和諧時，還有機會，當中美走向對抗時，「台灣不能鄉愿，只能選擇跟我們體制接近的西方民主價值。」蔡詩萍也向裴洛西表達感謝，「所以我歡迎裴洛西來台灣。她突破了很多障礙。謝謝您，裴洛西女士，謝謝您對台灣的支持！」（編輯：倪浩軒）