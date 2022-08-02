「富市台中」施政　議員批吹噓呼嚨市民

中市議會今 (2) 日進行專案報告，盧市府上任後以「富市台中」為施政主軸，宣稱促參投資成果高達 2 兆、創造 2.2 萬個就業機會；對此民進黨市議員江肇國說，實際上資金落地數字與招商進度一問三不知，他批評「說一畚箕，做一湯匙」，中市政府沒有辦法確實掌握資金到位狀況，顯然只是吹噓，空拿數據呼嚨市民。

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江肇國指出，市府宣稱促參投資成果高達 2 兆、近 250 家企業、創造 2.2 萬個工作機會，但市府對於實際到位資金情形一問三不知，市府沒有追蹤掌握；以台積電為例，高雄市政府去年 (2021)11 月宣布台積電投資案，本月楠梓科學園區已要動工，高雄市政府積極解決台積電的土地、水電、用地、居民抗爭等問題；反觀臺中市政府去年底宣布台積電投資臺中，至今還在原地踏步。

江肇國強調，高雄市政府由都發局、經發局、環保局共同出面，面對問題先行報編產業園區、主動解決土地污染、建設水資源中心、增設高壓電塔，逐一排除台積電的投資障礙；而台中市政府把土地問題推給中科管理局、水問題拿不出辦法、用電還在阻擋中火以氣換煤。

江肇國質疑，中市府面對國際大廠都是這樣消極的態度，其他有意投資臺中的廠商恐怕會卻步，且 2 兆投資額中台積電佔比一半，若未能落地，成果將直接腰斬。

市府經發局表示，此案是國家科學及技術委員會中部科學園區管理局辦理台中科學園區擴建二期籌設計畫，此計畫於今年 1 月 22 日經行政院核定，正辦理相關審議程序。市府於去年 7 月 30 日函復國家發展委員會，針對此案表達支持，並請中科管理局後續就用水用電、環境保護、實質參與審查及回饋事項等議題，配合市府建議事項辦理。