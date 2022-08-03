何蓓蓓、韓宜邦「離別之吻」　網友崩潰：準備衛生紙

台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》中的「蔡家兄妹」田家達、何蓓蓓及孫綻，日前(8/1)在台視《Oh！8 歐叭》合體直播，與粉絲線上共進午餐，並且回答粉絲們的各式問題。何蓓蓓劇中和哥哥田家達飾演兄妹，兩人過招擦出不少火花，孫綻則是兩人的堂弟，粉絲好奇演員對彼此之間的第一印象。田家達透露，和何蓓蓓是第一次合作，首次見面是在之前的記者會上，田家達大方表示：「我第一眼見到妳，真的覺得妳滿正的耶！但是妳私底下真的比明惠...」話還沒說完，何蓓蓓已經舉起手中的棒子作勢要攻擊，讓田家達立刻燃起求生意志，話鋒一轉，直說：「私底下人真的不錯！」髮夾彎似的轉換話題，讓孫綻聽得哈哈大笑：「家達哥你是不是想要講什麼？」孫綻也表示：「第一次見到何蓓蓓，也覺得她像仙女一般。」何蓓蓓聽到兩人一直稱讚，顯得有些害羞，打趣表示：「好了，粉絲都要下線了啦！」
何蓓蓓劇中角色的願望是「寫」童書，粉絲關心童書的進度，孫綻一時眼花，錯以為何蓓蓓想拍「寫真書」，讓何蓓蓓大笑說：「寫真書要加錢喔！剛好經紀人也在場，如果有談好的話，我明天就開始練身體！」她也表示：「大家有看戲的一定都知道，明惠最近真的很忙，沒有時間寫童書」貼心的解決粉絲心中疑問。何蓓蓓在直播中透露，孫綻之後會有大尺度的戲，現在積極健身，並且大爆料對方體格極好，是六塊肌身材。田家達好奇問：「可是妳怎麼會知道他有六塊肌啊？」何蓓蓓則笑說：「因為他經常在現場換衣服啦！」原來是早已在現場鑑定過，田家達說自己沒有腹肌，他表示：「現在拍戲，沒有時間健身了」。
何蓓蓓在直播中提到，她和韓宜邦在劇中有一場至關重要的吻戲，也是兩人本劇目前為止唯一一場，這場吻戲將在今晚(8/2)播出，預告一出原來是兩人分手的「離別之吻」，眼看兩個相愛的人無法在一起，網友大感崩潰，虐心劇情也讓人直呼：「晚上要準備衛生紙收看。」台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。（編輯：楊穎軒）