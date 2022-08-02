吳品潔生小孩不干男友的事　復合「不排斥婚前懷孕」

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由於《門當互懟愛上你》是部喜劇，戲才開拍演員就相互投票誰是最「ㄎㄧㄤ」的人，結果所有矛頭都指向黃甄妮是奇葩冠軍，所以這次連她都好奇未來劇中婆媽大戰的「笑」果會如何，而這次她和安俊朋演新婚夫妻，他以前演過多部BL劇，被問這次換跟女生配對感覺如何？他笑說感情沒分男女啦！還一直說黃甄妮很可愛。
黃甄妮在戲剛開拍，跟安俊朋還不太熟時，有次她和朋友走在路上看到他，竟然和朋友大叫說：「他就是我老公。」而兩人才相處沒多久，黃甄妮完全摸熟安俊朋，明天是安俊朋生日，她就先準備好蛋糕慶祝，而且還知道他愛吃芋頭口味，安俊朋說私下他比較喜歡成熟一點的女性，因為較有魅力。
而李京恬與顏毓麟則是女強男弱的一對，李京恬笑說第一次演女強人太爽了，其實她私下感情上比較小女生，有時在感情上和對方吵架，她都會先認錯來阻止爭吵，但唯一底線是「不能出軌」。吳品潔在旁邊也說私下也不愛吵架，一吵就會講白癡話，對方根本吵不起來，沒想到連黃甄妮也在一旁承認自己是「愛情俗仔」。
顏毓麟認為自己最怕就是吵架不說話的女人，因為根本不知道她心裡在想甚麼，他承認過往的戀愛和劇中角色反差很大，也有過比較激烈的「溝通」，但只要碰到會示軟的女生，自己也不好再吵下去。李京恬還強調對未婚懷孕不能接受，因為在她觀念中即使結婚也要隔一段時間再懷孕，比較不會後悔，單身2年的她還說在年過30之後也沒那麼急著去找男友了。
《門當互懟愛上你》歷經三立高層人事搬風，剛開鏡就停拍1周，都會台副台長王莉茗受訪透露，劇本修改主要是把家庭劇轉型成純喜劇，「眼看喜劇《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼這麼可愛》、《媽，別鬧了！》一步步成功，應該走向這個路，疫情時代大家需要的是快樂，我們有婆媳過招，沒有外遇狗血，人物都是比較非典型的時髦路線。」